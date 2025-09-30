"내 새끼 건드리지마!"…돌진하는 어미 코끼리 포착

아프리카 남부 보츠와나 습지에서 관광객들이 새끼 곁에 너무 가까이 다가가자 어미 코끼리가 격분해 돌진하는 장면이 포착됐다.

29일(현지시간) 뉴욕포스트, 텔레그래프 등에 따르면 미국인과 영국인들로 구성된 관광객들이 지난 27일 보츠와나의 수로를 따라 사파리 카누 투어를 하던 중 새끼 코끼리 근처까지 떠내려가자 어미 코끼리가 격분했다.

현장을 촬영한 영상에는 코끼리 가족에게 점점 더 가까이 다가가던 순간, 암컷 코끼리가 갑자기 몸을 돌려 관광객들을 향해 돌진하는 모습이 담겼다.

가이드가 급히 카누를 뒤로 젓기 시작했지만 이미 상황은 늦었다. 코끼리는 순식간에 다가와 카누 두 대를 코로 밀쳐 관광객들을 물속에 빠뜨렸다.

아프리카 보츠와나 습지에서 지난 27일(현지시간) 새끼 코끼리에 관광객들이 너무 가까이 다가가자 어미 코끼리가 격분해 돌진하고 있다. 텔레그래프 영상 캡처

코끼리는 처음에는 물러나는 듯했지만, 물속에서 빠져나오려던 여성 관광객을 짓밟았다. 영상에는 코끼리가 물속에서 여성을 짓누르고, 코로 물을 휘저으며 여성을 잠시 물 아래에 가두는 듯한 모습이 담겼다.

이 거대한 코끼리는 마치 아무 일도 없었다는 듯 다시 새끼들에게 돌아가 자리를 떴다.

어미 코끼리의 공격을 당한 여성은 크게 놀랐지만 다행히 다치지는 않았다고 한다.

한 전직 남아프리카 공화국 야생동물 관리인은 이 영상을 보고 "이 여성은 믿을 수 없을 만큼 운이 좋았다. 코끼리가 그녀를 몇 초만 더 눌렀거나, 엄니로 찔렀다면 결과는 치명적이었을 것"이라고 전했다.

아프리카에서는 성체 코끼리가 최대 7t에 달하며 키는 약 3.6m 이상까지 자란다.

한편 불법 밀렵꾼들이 국제법을 어기고 상아를 얻기 위해 코끼리를 사냥하면서, 전 세계 코끼리 개체 수는 큰 피해를 입었다. 현재 많은 나라들이 코끼리 사냥을 금지하거나, 사냥 후 수입에 제한을 두고 있다. 하지만 보츠와나는 2019년 코끼리 사냥 금지를 해제했으며, 현재 전 세계 코끼리의 3분의 1이 이 나라에 서식하고 있다. 보츠와나의 모크위치 마시시 대통령은 성공적인 보존 정책 이후 코끼리 개체 수가 급증하면서 규제를 완화할 필요가 있다고 주장해왔다.

<뉴시스>