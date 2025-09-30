대법 감사위, ‘지귀연 접대 의혹’ 결론 보류…“징계사유 안돼”

“확인된 사실관계만으로는 직무관련성이 인정되기 어려워”

12·3 비상계엄 관련 내란 혐의 사건 재판장인 서울중앙지법 지귀연(51·사법연수원 31기) 부장판사의 ‘접대 의혹’을 조사한 대법원이 ‘결론 보류’ 판단을 내렸다.

서울중앙지법 지귀연(51·사법연수원 31기) 부장판사. 연합뉴스

대법원 윤리감사관실은 30일 지 부장판사의 ‘접대 의혹’ 관련 “현재 확인된 사실관계만으로는 대상 법관에게 징계사유가 있다고 판단하기 어려우므로, 수사기관의 조사결과를 기다려 향후 드러나는 사실관계가 비위행위에 해당할 경우 엄정하게 처리하겠다”고 밝혔다.

앞서 더불어민주당 김용민 의원은 5월 국회 법제사법위원회 전체회의에서 지 부장판사가 머물렀다는 유흥주점 내부 사진을 공개하며 의혹을 처음 제기했다. 이후 시민단체 등의 고발로 고위공직자범죄수사처(공수처)도 수사에 착수했다.

법원 감사위원회는 26일 해당 사안을 감사사건 안건 중 하나로 상정됐다. 감사위는 술집 현장 조사와 사건 관계자 진술 청취 등을 통해 의혹의 구체적 사실관계 등을 파악했다.

의혹이 불거진 술집은 2023년 8월9일 지 부장판사가 동석자 변호사들과 교대역 인근 횟집에서 만나 저녁 식사와 음주를 한 후, 동석자 A 변호사의 제안으로 방문한 장소였다.

윤리감사관실은 “관련자들 진술에 의하면 대상 법관과 B 변호사는 다음 장소로 이동할 때 어디로 가는지 듣지 못했고, 이 사건 술집에 들어가니 내부는 큰 홀에 노래를 부를 수 있는 라이브 시설이 갖춰져 있어 소위 말하는 룸살롱 같은 곳으로 생각하지 않았다고 한다”고 밝혔다.

서울 서초구 대법원. 연합뉴스

술집과 관련해선 “이 사건 술집에서 술이 나오기 전 웨이터에게 부탁해 사진을 찍었고, 관련자들 진술에 의하면 대상 법관은 주문한 술 1병이 나온 후 한두 잔 정도 마시고 얼마 지나지 않아 먼저 일어났으며, 대상 법관이 있을 때 여성 종업원이 동석한 사실은 없다”고 설명했다.

윤리감사관실은 술자리 동석자인 변호사 2명에 대해 “대상 법관(지 부장판사)이 모 지원에서 근무하던 약 15년 전 당시 같은 지역에서 실무수습을 하던 사법연수생과 공익법무관으로, 대상 법관보다 법조경력 7년·9년 후배”라고 밝혔다. 그러면서 “대상 법관은 법조 선배로서 법조인이 적은 지역에 홀로 내려와 일하는 후배들인 이들을 격려하며 밥을 사주며 친분을 가지게 돼 코로나 전까지 1년에 한 번 정도씩 만났다”며 “평소 대상 법관이 비용을 지불하며 후배인 동석자들과 1차에서 식사와 함께 술을 마시는 사이”라고 설명했다.

또한 “동석자들 모두 당시 대상 법관 재판부에 진행 중인 사건이 없었고, 대상 법관이 최근 10년간 동석자들이 대리인으로 선임된 사건을 처리한 적도 없다”며 “2023년 8월 9일 모임 이후 대상 법관과 동석자들이 다시 만난 사실은 없다”고 부연했다.

이에 윤리감사관실은 “현재까지 확인된 사실관계만으로는 직무관련성이 인정되기 어렵다”고 판단했다.