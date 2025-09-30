은행 8월 주담대 금리 3.96% '제자리'…신용대출은 0.07%p↑

한은 "우대금리 축소·가산금리 확대·신용대출 한도감소 영향"

전체 가계대출·예금금리는 동반 하락…예대금리차 0.02%p 확대

시장금리 하락과 함께 지난달 예금금리는 11개월 연속 떨어졌지만, 주택담보대출 금리의 경우 전월과 같은 수준을 유지하고 신용대출 금리는 오히려 올랐다.



한국은행이 30일 발표한 '금융기관 가중평균 금리' 통계에 따르면 예금은행의 8월 가계대출 금리(신규취급액 기준)는 연 4.17%로 전월(4.20%)보다 0.03%포인트(p) 낮아졌다. 아홉 달째 내림세다.

서울 시내 한 시중은행에 붙어있는 주택담보대출 상품 현수막.

하지만 세부적으로 가계대출 가운데 주택담보대출은 3.96%에서 변화가 없었고, 전세자금 대출(3.78%)과 일반 신용대출(5.41%)은 각 0.03%p, 0.07%p 올랐다. 각 3개월, 2개월 연속 상승세를 유지했다.



김민수 한은 금융통계팀장은 "지표금리인 은행채 금리가 8월 중 하락했지만 6∼7월 일부 은행의 우대금리 축소, 가산금리 확대가 시차를 두고 영향을 미쳤다"며 "신용대출 금리가 오른 것은 (6·27 대책으로) 한도가 연 소득 이내로 제한되면서 낮은 금리로 대출받던 고신용 차주의 신규 대출 비중이 줄었기 때문"이라고 설명했다.



아울러 "전세대출 금리도 일부 은행의 우대금리 축소 등으로 상승했다"며 "반대로 전세대출 금리를 포함한 보증대출 금리의 경우 상대적으로 금리가 낮은 보증부 집단대출 취급 비중이 커지면서 0.09%p(4.12%→4.03%) 떨어졌다"고 덧붙였다.



8월 기업 대출 금리(4.03%)는 0.01%p 내려 석 달째 하락세를 유지했다. 대기업(3.98%)과 중소기업(4.07%) 대출 금리가 모두 0.01%p씩 낮아졌다.



가계와 기업을 통틀어 전체 은행권 대출금리는 4.06%로 7월과 같았다.



예금은행의 저축성 수신(예금) 금리(신규취급액 기준)는 연 2.51%에서 2.49%로 0.02%p 낮아졌다. 지난해 10월 이후 11개월 연속 하락이다.



정기예금 등 순수저축성예금 금리(2.48%)와 금융채·CD 등 시장형 금융상품 금리(2.52)가 각 0.02%p 내렸다.



은행 신규 취급액 기준 대출 금리와 저축성 수신 금리의 차이, 즉 예대금리차는 1.57%p로 0.02%p 커졌다.



김 팀장은 "전체 가계대출이나 기업대출 금리는 내렸지만 신규 예대금리차가 커진 것은 7월 일부 공기업에 저금리 대출이 이뤄져 공공·기타부문 대출 금리가 7월에 낮아졌다가 8월에는 0.16%p 오른 데 가장 큰 영향을 받았다"고 말했다.



다만 신규 취급 기준이 아닌 잔액 기준 예대 금리차는 2.18%p에서 변화가 없었다.



은행 외 금융기관들의 예금 금리(1년 만기 정기 예금·예탁금 기준)는 상호저축은행(2.99%), 신용협동조합(2.83%), 상호금융(2.64%), 새마을금고(2.80%)에서 각 0.03%p, 0.08%p, 0.02%p, 0.08%p 하락했다.



대출금리 역시 상호저축은행(9.39%·-0.37%p), 신용협동조합(4.80%·-0.11%p), 상호금융(4.54%·-0.14%p), 새마을금고(4.30%·-0.18%p)에서 모두 떨어졌다.

