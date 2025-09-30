“내집마련·미국주식 강의 최대 71% 할인”… 월급쟁이부자들, 추석 맞아 ‘월부위크’

직장인 대상 재테크 플랫폼 월급쟁이부자들(대표 이정환)이 시그니처 브랜드 프로모션 ‘월부위크’를 추석을 계기로 확대 운영한다고 30일 밝혔다.

월부위크는 일주일간 진행되는 대규모 기획전으로, 매일 달라지는 할인 구성과 다양한 특전을 제공한다. 지난 1월 새해 맞이 행사 당시 월부닷컴 주간활성사용자수(WAU)는 직전 주 대비 1.4배 증가하는 등 수강생들의 높은 호응을 얻었다.

이번 2025 추석 월부위크는 이날부터 10월 7일까지 열린다. 내 집 마련 기초, 저평가 아파트 찾기, 미국 주식 기초 등 인기 강좌가 대거 포함됐으며, 올해를 100일 남짓 앞둔 시점에서 실전 재테크 학습 기회를 확대한다는 취지다.

할인 혜택도 풍성하다. 오전 10시마다 오픈되는 ‘오늘의 특가’에서는 매일 다른 강좌가 최대 71% 할인되며, 행사 마지막 날에는 베스트 강의를 대상으로 한 특가 이벤트가 예정돼 있다. 또 프로모션 기간 내 내집마련·부동산 투자·온라인 부업·주식 등 주요 강좌에 최대 60% 할인이 적용된다. 신규 가입 고객은 10%, 복귀 고객은 5% 추가 할인을 받을 수 있는 전용 쿠폰도 지급된다.

고객 참여형 이벤트도 이어진다. 추석 전 사전 행사였던 ‘소원 말하기’ 이벤트는 월부위크 기간에도 계속 진행돼, 참여자에게 랜덤 응원포인트가 제공된다. 또한 친구 초대 및 친구 구매 시 건당 1만 포인트가 적립되는 무제한 혜택도 마련됐다.

이정환 월급쟁이부자들 대표는 “기존 수강생과 신규 고객 모두가 실질적인 혜택을 누릴 수 있도록 월부위크를 시그니처 프로모션으로 발전시킬 계획”이라며 “앞으로도 재테크 교육의 진입장벽을 낮추고, 고객 환원과 사각지대 해소에 기여하겠다”고 말했다.