세계일보
메뉴보기메뉴 보기 검색

광양제철소, 영산강청·광양시와 지역 대기질 개선사업 본격화

입력 : 2025-09-30 14:40:46
수정 : 2025-09-30 14:40:45
폰트 크게 폰트 작게
광양=김선덕기자 sdkim@segye.com
구글 네이버 유튜브

광양제철소는 30일 광양제철소 백운대에서 영산강유역환경청·광양시와 함께 환경부에서 주관하는 ‘대·중소기업 지역대기질 개선 상생협력 시범사업’을 상생협약을 체결했다.

 

협약식에는 김영우 영산강유역환경청장, 정인화 광양시장, 고재윤 광양제철소장, 최등모 광양제철소 안전환경담당 부소장, 김은식 전남녹색환경지원센터장 및 사업 참여 중소기업 4개사 대표가 참석했다.

 

 30일 광양제철소 백운대에서 광양제철소·영산강유역환경청·광양시가 ‘대·중소기업 지역대기질 개선 상생협력 시범사업’ 상생협약을 체결하고 있다. 광양제철 제공

이번 시범사업은 광양만권 대기환경 개선을 위해 정부·지자체·대기업 및 중소기업이 협력해 중소기업 노후 대기오염방지시설 교체 등 비용을 지원하는 것이다.

 

이 사업에는 광양제철소, 영산강유역환경청, 광양시를 비롯해 광양제철소 협력업체 4개사(신진기업, 부국산업, 엠알씨, 진평)가 함께한다. 대기업과 중소기업이 협력해 지역대기질 개선에 기여하는 새로운 환경분야 상생 모델을 구축하는 것이 목표다.

 

총 8억4600만원이 투입되는 이번 사업은 광양제철소 출연기금 4억2300만원, 환경부 1억7000만원, 광양시 1억7000만원, 중소기업 8500만원으로 재원을 마련했다. 시범사업에 참여한 중소기업은 오염방지시설 설치 자부담에 대한 저금리 융자 매칭도 지원된다.

 

광양제철소가 전국 대기업 중 1호 사업자로 선정되며 중소기업의 대기질 개선을 위한 재정 부담을 줄이면서 환경 문제 해결을 위해 지역 대기업과 중소기업 및 지역사회가 함께 상생 협력하는 선례를 만들 것으로 기대된다.

 

고재윤 광양제철소장은 “이 사업을 통해 제철소가 보유한 대기방지시설 효율향상 기술, 시설 적정관리 노하우 전수 등을 지원하며 중소기업 및 지자체와 상생협력 문화를 선도하고 광양만권 지역 대기질 개선에 기여할 수 있기를 바란다”고 말했다.

김선덕 기자

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지