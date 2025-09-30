위기브, 고향사랑기부 ‘사전 예약 이벤트’… 네이버페이 최대 2만원 지급

국가정보자원관리원 화재로 인한 여파가 고향사랑기부제에까지 미치고 있다. 민간 플랫폼에서 기부를 하려면 행정안전부에서 운영하는 ‘고향사랑e음’에서 기부자 주소와 기부한도를 사전에 확인해야해 기부자들의 불편이 잇따르고 있다.

고향사랑기부 민간플랫폼은 기약없는 서비스 장애 불편을 타파하기 위해 ‘사전예약 이벤트’ 등 묘책을 발굴하고 있다.

고향사랑기부 민간플랫폼 위기브는 기부자들의 참여를 이어가기 위해 29일부터 다음달 17일까지 ‘사전 예약 이벤트’를 진행한다고 밝혔다. 사전예약 참여자에게는 네이버페이 포인트를 최대 2만원까지 지급한다.

위기브 홈페이지에서 사전 예약을 신청한 뒤 서비스 재개 알림을 받은 후 3일 이내에 10만원 이상 기부를 완료하면 포인트가 지급되는데 선착순이다.

1000명까지는 2만원, 1001번째부터 3000번째까지는 1만원의 네이버페이 포인트를 받을 수 있다. 지급은 기부 완료 후 7일 이내 이뤄진다.

참여 방법은 간단하다. 위기브에 로그인한 뒤 이벤트 페이지에서 ‘위기브 알림 신청’ 댓글을 작성하면 된다. 이후 알림을 받고 10만 원 이상 기부를 완료하면 자동으로 혜택 대상에 포함된다.

고두환 위기브 대표는 “예기치 못한 국가 전산 장애로 기부 서비스가 중단되는 초유의 상황이 발생했지만 지역을 향한 따뜻한 마음을 잇기 위해 이벤트를 마련했다”며 “앞으로도 기부자가 고향사랑기부에 쉽고 안정적으로 참여할 수 있도록 서비스 품질 향상에 최선을 다하겠다”고 말했다.

고향사랑기부제는 지역 소멸 위기 대응과 지역경제 활성화를 목표로 개인이 주소지 외 지역에 연간 최대 2000만원까지 기부할 수 있는 제도이다.