우리문화예술교육진흥원 ‘제1회 원주 K-POP 페스티벌’과 함께 하는 특별전시회 10월 10일 개막

세계적으로 K-POP이 인기를 누리고 있는 가운데 K-POP 행사와 함께하는 특별한 전시회가 강원도 원주에서 열린다.

이혜령 作 보석해바라기

﻿(사)우리문화예술교육진흥원(대표 김가연)은 다음 달 10일 ‘제1회 원주 K-POP 페스티벌’과 함께하는 작품 전시회를 원주 종합운동장에서 함께 개최한다.

제1회 원주시 K-POP 페스티벌은 지역 도시에서는 보기 드문 프로미스나인을 비롯한 국내 정상급 아이돌 가수를 초청해 원주시의 대중문화 발전을 꾀하고, 나아가 강원도 지역 주민과 청소년에게 문화예술을 향유할 기회를 제공하기 위해 올해 처음 마련한 행사다.

​‘제1회 원주 K-POP 페스티벌’ 행사 포스터.

진흥원은 더불어 이를 기념하기 위해 유명 화가의 특별 초대 전시회도 연다. 원주 K-POP 페스티벌과 함께 하는 전시회 초대 화가로는 국내 인물화의 대가 고헌 김호성 화백의 현대적인 감각의 인물화와 남프랑스 인기 화가 쥘레게시의 유작과 보석 해바라기 시리즈로 많은 사랑을 받고 있는 이혜령 작가의 신작이 선보일 예정이다. 원주 종합운동장 내 부스에서 10, 11일 양일간 연 뒤 (사)우리문화예술교육진흥원 내 전시장에서 계속된다.

김호성 作 BTS 지민

행사를 주최·주관하는 김가연 대표는 “이번 행사를 통해 대중 공연문화의 저변을 확대하고 수준 높은 작품 전시를 통해 ‘문화예술도시 원주’의 이미지를 제고하는 데 기여하고 싶다”고 말했다. 그는 이어 “페스티벌과 관련된 소식은 블로그와 홈페이지, 인스타그램에서 확인하실 수 있으며, 네이버에 (사)우리문화예술교육진흥원 검색을 통해 많은 정보를 얻을 수 있다”고 덧붙였다. 박태해 선임기자