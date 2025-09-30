옛 서울역사 준공 100년 특별전 개최

문체부, 11월 30일까지 진행

우리나라에서 가장 오래된 철도 건축물이자 한국 근현대사의 창(窓)인 옛 서울역과 현재의 고속철도(KTX) 서울역을 잇는 ‘비밀 통로’가 처음으로 열렸다.



문화체육관광부는 옛 서울역사 준공 100주년을 기념해 11월30일까지 문화역서울284 전관과 커넥트플레이스 서울역점 야외 공간에서 특별기획전 ‘백년과 하루: 기억에서 상상으로’(포스터)를 개최한다고 30일 밝혔다.

옛 서울역사는 1925년 경성역으로 준공해 1947년 서울역으로 전환한 뒤 교통과 물류의 중심 역할을 했다. 2004년 고속철도(KTX) 개통에 따라 현 서울역사로 철도역 기능이 이관된 뒤에는 준공 당시 모습으로 복원돼 복합문화공간 문화역서울284로 운영되고 있다.



이날 문체부와 한국공예·디자인문화진흥원은 서울역의 문화유산 가치를 높이고자 한국철도공사와 협력해 옛 서울역과 현 서울역사의 연결통로를 최초로 개방했다. 이번 전시 기간 시민들은 과거와 현재를 잇는 이 연결통로를 오가며 KTX 탑승 전후로 전시를 관람할 수 있게 됐다. 문체부는 이번 전시 기간 중 연결통로 이용 현황을 분석해 연결통로를 상시 개방하는 방안도 추진할 계획이다.



이번 전시는 서울역의 과거와 현재, 미래 3가지 주제로 나뉘어 진행된다.



서울역의 과거를 상징하는 3등 대합실에서는 옛 서울역이 갖는 역사적 의미를 담은 주요 사진과 김수자·신미경·이수경 등 현대 작가의 예술작품을 함께 선보인다. 과거와 현재를 잇는 전시는 1·2등 대합실에서 열린다. 소식당에서는 통일 이후 아시아와 유럽을 잇는 국제적 철도역으로서의 서울역 미래상을 제시하는 전시가 진행된다.