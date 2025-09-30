전남서 잇단 모녀 사망사건…그들은 왜?

뉴시스

전남 순천에서 ‘뇌병변 장애’를 가진 딸과 엄마가 숨진 채 발견됐다. 같은 날 장성군에서도 모녀가 숨진 채 발견되는 등 안타까운 사건이 연달아 발생했다.

30일 순천경찰서에 따르면 지난 27일 전남 순천시의 한 가정집에서 50대 어머니 A씨와 30대 딸 B씨가 숨진 채 발견됐다.

연락이 닿지 않는다는 A씨 지인의 신고를 받은 경찰은 이들 모녀의 사망을 확인했다.

경찰은 부검 등 수사를 거쳐 A씨가 딸을 살해한 뒤 사망한 것으로 파악했다.

B씨는 거동이 힘든 뇌병변 장애를 앓고 있었다.

A씨는 이런 딸을 돌보던 중 최근 질환이 악화되자 범행을 벌인 것으로 추정된다.

경찰은 A씨가 사망함에 따라 해당 사건을 ‘공소권 없음’으로 종결 처리할 예정이다.

모녀 사망 사건은 같은 날 전남 장성군에서도 발생했다.

이들의 지인으로부터 연락이 닿지 않는다는 신고를 받은 소방당국과 경찰은 주거지에서 이들 40대·20대 모녀의 사망을 확인했다.

경찰은 모녀의 사망에 범죄 혐의점은 없는 것으로 보고 있다.

※우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나 주변에 이런 어려움을 겪는 가족·지인이 있을 경우 자살예방 상담전화 ☎109 또는 자살예방SNS상담 ‘마들랜’에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.