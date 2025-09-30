수도권 일극 타파… ‘5극3특’ 체제 시동

지방시대위, 균형성장 전략 의결

지역 투자·K-패스·공공의료 확대

정부는 지방소멸을 막기 위해 수도권 중심의 일극체제를 ‘5극 3특’ 다극 분산체제로 전환한다. 이를 위해 부처별로 흩어져 있는 균형성장 정책을 권역 단위로 연계하고, 비수도권 투자 확대 등의 세부전략을 추진한다.

김경수 대통령직속 지방시대위원장이 30일 세종시 어진동 지방시대위원회에서 새 정부 출범 후 첫번째로 열린 제22차 지방시대위원회 본회의를 주재하며 발언하고 있다. 지방시대위원회는 '5극 3특 균형성장 전략'을 본회의에서 의결하고, 자치분권 기반 5극3특 국가균형성장 국정과제 이행을 위한 '5극3특 전략 설계도'를 확정하게 된다. 뉴스1

대통령직속 지방시대위원회는 30일 정부세종청사 지방시대위원회 대회의실에서 첫 본회의를 열고 국가균형성장 추진전략 설계도 등을 의결했다. 5극3특은 수도권·동남권·대경권·중부권·호남권 등 5개 초광역권과 제주·강원·전북 3개 특별자치도로 국토 공간을 재설계하는 개념이다. 설계도는 △경제권(성장과 집중) △생활권(연결과 확산) △행·재정기반 구축 3대 분야 11개 전략과제 144개 세부과제로 구성됐다.



경제권 전략으로는 국민성장펀드(5년간 150조원)와 벤처투자시장(연간 40조원)의 비수도권 투자 비중을 40% 수준까지 늘릴 방침이다.



생활권 전략에는 월 교통비 최대 20만원을 지원하는 대중교통 정액패스 K패스를 전국으로 확대해 60분 생활권 구축을 목표로 한다. 의료 불균형 해소를 위해 지역의사제·공공의료 사관학교·의료 취약지 비대면 진료 등을 추진한다.