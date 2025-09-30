기업분석연구소 리더스인덱스가 30일 상장사 2688곳을 대상으로 배당현황을 조사한 결과, 올해 상반기 총 135개 기업이 12조6763억원의 중간배당을 실시한 것으로 나타났다. 금액기준으론 지난해 상반기 대비 17%(1조8384억원) 늘었다.
올해 상반기 중간배당을 실시한 상장사는 지난해 상반기(107곳) 대비 26.2%(28곳) 증가했다. HD현대 계열 4곳을 비롯해 LG, 포스코인터내셔널 등이 중간배당 대열에 들었다. LG와 동서, 동원산업은 창사 이래 첫 중간배당을 결정했다. 삼성전자가 총 4조9011억원을 배당해 지난해에 이어 1위를 기록했고 현대차는 1조3015억원으로 2위에 올랐다. 개인 배당금 순위에서는 홍라희 리움미술관 명예관장이 719억원으로 1위에 올랐고 이재용 삼성전자 회장(714억원)과 정몽구 현대차그룹 명예회장(671억원)이 뒤를 이었다.
상반기 중간배당 기업 26% ↑…삼성전자 4.9조·현대차 1.3조
입력 : 2025-09-30 19:39:53
개인 최고액은 ‘719억원’ 홍라희
