금값 또 사상 최고치 “5000弗 갈 수도” 경고

미국 정부 셧다운(일시 업무정지) 가능성과 금리인하 기대감에 국제 금값이 사상 처음 트로이온스(온스)당 3800달러를 돌파했다.
30일(현지시간) 로이터통신에 따르면 이날 국제 금 현물 가격은 한국시간 오후 2시9분 기준 전장보다 0.9% 상승한 온스당 3866.90달러까지 치솟았다. 전날 시카고상품거래소(CME)에서 거래된 12월 인도분 금 선물 가격은 전장보다 1.2% 상승한 온스당 3855.20달러로 마감했다. 이후 거래에서 3863.10달러까지 치솟기도 했다.
국제 금값은 올 들어 미국 정부 부채 수준과 인플레이션 우려, 달러화의 준비자산 지위에 대한 의문 등으로 고공행진을 이어 왔다.
골드만삭스는 도널드 트럼프 미국 행정부의 연방준비제도(Fed·연준) 압박으로 연준의 독립성이 훼손될 경우 금값이 5000달러까지 치솟을 수 있다고 경고했다. 글로벌 투자자들은 미 국채를 주식 급락에 대비한 피난처로 여겨 왔는데, 연준의 독립성 위협에 미 국채 대신 금을 레버리지(위험 회피) 수단으로 삼고 있다는 것이다.
여기에 미국 연방정부가 업무정지에 빠질 가능성이 커지면서 달러가 약세를 보이자 금값은 더욱 치솟았다. 전날 트럼프 대통령과 여야 지도부 회동이 합의 없이 끝나면서 미 의회가 예산안을 처리하지 못하면 1일부터 셧다운에 들어가게 된다. 이 경우 각종 미국 경제지표 발표가 미뤄지면서 투자심리도 악화할 가능성이 높다.
이달 들어 골드만삭스, UBS, 도이치뱅크 등 다수의 글로벌 투자은행(IB)은 금 목표가를 속속 올렸다. 골드만삭스는 이달 초 금값이 2026년까지 온스당 4000달러에 달할 것으로 봤다. UBS도 지난 12일 2025년 말 기준 금 가격 목표를 기존 온스당 3500달러에서 3800달러로 상향했다.