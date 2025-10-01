[이코노 브리핑] 통계청, 35년 만에 국가데이터처로 새출발 외

통계청, 35년 만에 국가데이터처로 새출발

통계청은 10월1일부터 국가데이터처로 공식 출범한다고 30일 밝혔다. 개청 35년 만에 격상된 국가데이터처는 국무총리 소속 기관으로 데이터 총괄·조정 기능과 활용 정책을 전담하게 된다. 국무총리의 지휘·감독을 토대로 범정부 데이터 총괄·조정과 데이터 연계·활용 기능을 효과적으로 수행할 수 있을 것으로 기대된다. 초대 국가데이터처 처장은 지난 8월 임명된 안형준 통계청장이 맡는다. 안 처장은 출범사에서 “데이터를 수집하고 관리하는 역할을 넘어, 데이터 혁신을 주도하는 중심 기관으로 거듭나라는 국가적 사명에 부합하는 정책을 적극 추진해 나가겠다”고 밝혔다.

아시아개발은행, 2026년 韓 성장률 1.6% 전망

아시아개발은행(ADB)은 30일(현지시간) 발표한 ‘2025년 9월 아시아 경제전망’에서 올해 한국 경제가 건설경기 부진, 미국의 관세 인상 및 관련 불확실성 지속으로 0.8% 성장에 그칠 것으로 내다봤다. 이는 지난 7월 전망과 동일한 수준이다. 다만 정부의 확장적 재정정책과 완화된 통화정책은 하반기 내수 회복에 기여할 것이라고 평가했다. 내년 경제성장률도 7월과 동일한 1.6%로 전망했다. 물가상승률 전망은 올해 1.9%, 내년 1.9%로 두 해 모두 지난 7월 전망 수준을 유지했다.

서금원 ‘서민금융 성실 상환 정보’ 금융사 공유

서민금융진흥원은 정책서민금융을 성실하게 상환한 시민이 민간 금융사 이용 시 우대혜택을 받을 수 있도록 상환 정보를 금융사와 공유한다고 30일 밝혔다. 정보 공유 대상은 정책서민금융을 6개월 이상 이용한 후 최근 3년 이내 원리금을 전액 상환한 이용자다. 신청 당시 다른 금융상품 연체 등과 관련한 정보가 신용정보원에 등록돼있는 경우는 해당하지 않는다. 해당 정책서민금융상품은 근로자햇살론, 햇살론 유스, 햇살론 뱅크, 햇살론15·17, 최저신용자특례보증 등이다.