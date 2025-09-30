첨단기술 앞장… 미래 농·수산업 초석 놓다 [세계 농·수산업 기술상 시상식]

농업 기술개발 대상 윤지영 대표

협동 영농부문 김희상 대표 수상

수산업 기술개발엔 서윤기 대표

송미령 장관 “농업인들 도전 지원”

이기식 사장 “새 기술 개발 중요”

전통장(醬) 생산을 고도화해 세계시장에 수출하고, 스마트양식장 구축에 앞장선 이들이 우리나라 농·수산업의 전환기를 이끌고 있다. 올해로 31회를 맞은 ‘세계 농·수산업 기술상’에서는 이들의 혁신사례를 조명하며 농·수산업의 미래를 기약했다.



세계일보가 주관하고 농림축산식품부, 해양수산부, 농촌진흥청이 후원한 세계 농·수산업 기술상 시상식이 30일 서울 중구 서울프레스센터에서 열렸다. 시상식에서는 △농·수산업 기술개발 △농업 협동영농 △농·수산업 기관단체 △농·수산업 유공 공무원 등 부문에서 개인 및 단체 총 9명이 수상자 명단에 이름을 올렸다.

30일 서울 중구 프레스센터에서 세계일보 주최로 열린 제31회 농·수산업기술상 시상식에서 각 부문 수상자들이 심사위원 및 세계일보 임원들과 기념촬영을 하고 있다. 앞줄 왼쪽부터 시계반대방향으로 추호진 정옥 대표, 김동주 경북 성주군농업기술센터 지방농업연구사, 김용석 강원 내수면자원센터 연구사, 김철범 남해군수산업협동조합 조합장, 이기식 세계일보 사장, 윤지영 알알이푸드 대표, 지선영 칠곡군농업기술센터 소장, 서윤기 아쿠아넷 대표, 김희상 동청주살림영농조합법인 대표, 엄선희 충북 청주시농업기술센터 지방농촌지도사, 박희준 세계일보 편집인, 이광남 수산업 부문 심사위원장, 조재호 농업 부문 심사위원장, 김호 농어업농어촌특별위원회 위원장, 전한영 농림축산식품부 대변인, 곽도연 국립식량과학원장, 정도현 해양수산부 대변인, 박정훈 세계일보 경영총괄부사장. 최상수 기자

이기식 세계일보 사장은 “농업과 수산업은 국민의 안전한 먹거리를 책임지면서 우리나라 경제의 중추적 역할을 하는 기초산업이며 생명산업”이라며 “농·수산업이 희망적인 미래를 맞이하기 위해서는 전통 기법에 새로운 기술 개발이 더해져 생산성 향상과 소득 증대, 그리고 새로운 수출의 활로를 열어가는 일이 중요하다”고 강조했다.



농업 기술개발 대상은 경북 성주에서 알알이푸드를 운영하는 윤지영 대표가 수상했다. 윤 대표는 된장이나 고추장 등의 생산 과학화를 위해 기계와 생산시스템을 개발하고 현장에 도입한 공로를 인정받았다. 이 같은 기술을 바탕으로 이른바 ‘K-Jang(장)’을 미국과 캐나다, 호주, 뉴질랜드, 필리핀, 베트남, 몽골 등으로 수출하는 쾌거도 이뤘다.



농업 협동영농 대상은 충북 청주 동청주살림영농조합법인의 김희상 대표가 받았다. 김 대표는 침체된 농촌경제에 공동체를 조직하고 지역 농업의 지속 가능한 발전을 이끌었다는 평가를 받았다. 그는 우리밀과 쌀 가공기술을 바탕으로 친환경 식문화를 확산시키고, 지역 농업의 신기술 보급에 앞장선 모범 사례로 꼽힌다.



수산업 기술개발 대상은 경남 통영 아쿠아넷의 서윤기 대표에게 돌아갔다. 서 대표는 스마트 양식장을 구축하고 첨단 기자재를 도입해 국내 양식업의 현대화를 주도했다는 평가를 받았다. 수산업 기술개발 우수상은 경남 하동 소재 정옥의 추호진 대표가 받았다.





농업 기관단체 대상은 경북 칠곡군농업기술센터의 지선영 소장이 농업 생산성 증대에 기여한 공로로, 수산업 기관단체 대상은 경남 남해군수산업협동조합 김철범 조합장이 어업인의 삶의 질 향상에 기여한 공로를 인정받아 각각 수상했다.



유공공무원특별상은 농업 부문에서 경북 성주군농업기술센터 김동주 지방농업연구사와 충북 청주시농업기술센터 엄선희 지방농촌지도사, 수산업 부문에서는 강원 내수면자원센터 김용석 연구원이 수상했다.



대통령 직속 농어업·농어촌특별위원회 김호 위원장은 시상식을 찾아 “농·수산업은 국민 식탁을 지키는 단순 산업을 넘어, 지역 경제를 견인하고 지구 생태계 회복 및 기후변화 대응에 중요한 역할을 하는 전략 산업”이라며 “농어업·농어촌특별위원회도 ‘농어민, 농어업, 농어촌’이 지속가능한 발전을 이루도록 든든한 버팀목이 되겠다”고 축사했다.



시상식에 축사를 보낸 송미령 농식품부 장관은 “이상기후와 대내외 불확실성 속에도 우리 농업·농촌은 선도적인 농업인들의 지혜와 헌신 덕분에 새로운 희망을 만들어가고 있다”며 “정부는 농업인과 청년 창업가들의 도전이 결실을 맺을 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다. 전재수 해수부 장관은 “헌신적인 연구를 통해 만들어진 기술은 우리 수산업의 미래를 여는 주춧돌”이라며 “정부도 연구개발 단계에서부터 사업화·산업화에 이르는 전 과정을 든든히 뒷받침하겠다”는 축사를 전했다.