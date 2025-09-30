배임죄 기소 10건 중 5건 ‘기업’ 관련… 임직원 회사 자금 유용이 43% 달해 [배임죄 폐지·경제형벌 합리화]

최근 5년 선고 3300여건 보니

당정이 형법상 배임죄를 폐지하기로 한 배경에는 ‘민생 경제 살리기’에 방점이 찍혔다는 분석이 나온다. 배임죄는 요건이 모호하고 적용범위가 넓은 탓에 기업의 정상적인 경영 활동까지 옥죈다는 지적이 지속적으로 제기됐기 때문이다. 다만 자금 유용이나 영업비밀 유출 등 범죄에 대한 처벌 공백을 막기 위해 개선 입법이 조속히 마련돼야 한다는 목소리도 나온다.



당정은 30일 ‘경제형벌 합리화 1차 방안’을 발표하고 배임죄 개선안을 마련하겠다고 밝혔다. 당정은 “배임죄는 요건이 추상적이고 적용범위가 넓어 기업의 정상적인 경영 활동을 위축시킨다는 비판이 지속적으로 제기됐다”며 배임죄 폐지 배경을 설명했다. 배임죄 구성요건이 모호해 수사기관이나 법원의 자의적 판단에 따라 수사와 재판이 이뤄질 수 있고, 민사적 책임과 관련된 영역까지 광범위하게 적용되는 바람에 기업인과 국민 입장에서 어떤 행위가 배임에 해당하는지 예측하기 곤란하다는 지적이다.



형법 355조는 ‘타인의 사무를 처리하는 사람이 임무에 위배하는 행위를 해 재산상 이익을 취하거나, 제3자가 이를 취득하게 해 본인에게 손해를 가한 경우’를 배임죄 요건으로 규정한다. 배임죄를 저지른 경우 10년 이하의 징역 또는 3000만원 이하의 벌금에 처할 수 있다.

실제로 최근 5년간 배임죄가 적용돼 기소된 사례 가운데 절반 이상이 기업 활동과 관련한 내용이었다.

법무부가 2020∼2024년 선고된 배임죄 판결 및 약식명령 3300여건을 분석한 결과, 기업 임직원이 회사 자금이나 재산을 사적 목적으로 사용한 사안이 42.7%에 해당했다. 이어 납품대금, 용역수수료, 경비 등을 과다하게 책정해 계약한 경우가 10.5%로 집계됐다.



당정은 배임죄 폐지 시 중요 범죄에 대한 처벌 공백을 막기 위해 대체입법을 조속히 추진한다는 방침이다. 법인 자금 사적 사용, 영업비밀 유출 등은 기업의 이익을 저해하는 범죄로서 여전히 처벌이 필요하기 때문이다. 당정은 범죄 주체·행위 요건을 구체화해 형사처벌 범위를 축소하는 방향으로 대안을 마련할 예정이다.