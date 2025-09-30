‘별’과 ‘초록’의 조화…칠성사이다, 美 ‘IDEA 디자인 어워드’ 본상 수상

“브랜드 정체성 강화한 패키지, 세계 무대서 인정받아”

롯데칠성음료는 ‘칠성사이다’가 세계 3대 디자인상 중 하나인 미국 ‘IDEA 디자인 어워드 2025’에서 브랜딩 부문 본상을 수상했다고 30일 밝혔다.

롯데칠성음료 ‘칠성사이다’. 롯데칠성음료 제공

국내 식음료 분야에서 IDEA 디자인 어워드 브랜딩 부문 수상 사례가 흔치 않은 상황에서 거둔 성과다. 1950년 칠성사이다 출시 후 75년 동안 브랜드 정체성을 지키면서 현대적인 감각으로 재구성된 디자인이 세계적 무대에서 인정 받았다는 점에서 의미가 있다는 평이다.

IDEA는 미국 산업디자이너협회가 1980년부터 주관해 온 국제 디자인상으로, 독일의 ‘iF디자인 어워드’, ‘레드닷 디자인 어워드’와 함께 세계 3대 디자인 어워드로 꼽힌다. IDEA는 제품의 디자인 혁신성, 사용자 경험, 사회적 가치, 미학적 완성도 등을 종합적으로 평가해 수상작을 선정한다.

롯데칠성음료는 지난해 10월 칠성사이다의 대표적인 상징인 ‘별’과 ‘초록’을 새롭게 해석해 브랜드의 시각적 정체성을 강조한 패키지 디자인을 선보인 ‘칠성사이다’로 본상을 수상했다.

칠성사이다 패키지 디자인은 ‘모두와 함께 큰 별, 칠성사이다’라는 콘셉트로 고유 상징인 별을 크게 키워 제품 중앙에 배치한 것이 특징이다. 소비자들의 빛나는 관심으로 함께 해 온 칠성사이다가 더 커진 별 만큼 일상에서 더 즐겁게 빛나고자 하는 의미를 담아 직관적으로 표현됐다.

칠성사이다 패키지는 상승하는 7개의 별로 탄산의 짜릿함을 표현했으며 볼드하고 모던한 폰트의 변화로 가독성도 높였다. 지난해 새롭게 선보인 칠성사이다 디자인은 소비자와 새롭게 교감하는 브랜드로 거듭나고자 노력한 부분이 미적 완성도를 높였다는 호평을 받았다.

롯데칠성음료 관계자는 “이번 수상은 롯데칠성음료의 디자인 역량이 세계적 권위의 디자인 어워드에서 인정받게 돼 매우 뜻깊다”며 “앞으로도 소비자에게 브랜드 가치를 일관되게 전달하고, 제품본연의 기능과 브랜드 정체성을 아우르는 제품을 지속적으로 선보여 디자인 경쟁력을 강화해 나가겠다”고 말했다.