우원식 국회의장, APEC 현장 방문… 경제행사장 등 현장점검

김학홍 경북도 행정부지사 "남은 기간 꼼꼼히 챙기겠다"

국회, APEC 정상회의 성공개최 위해 모든 지원 다할 것

경북도는 30일 APEC 준비 상황을 살피기 위해 경주를 방문한 우원식 국회의장, 김석기 국회 외교통일위원장 및 국회 APEC(위원장 김기현) 특위 의원 14명 등을 맞아 추진 상황을 설명하고 현장을 함께 점검했다고 밝혔다.

이날 우 의장과 특위소속 국회의원들은 APEC 개막을 30여 일 앞둔 가운데 경주를 찾아, APEC 준비현황을 보고 받고 정상회의장, 미디어센터, 라한호텔, 경제전시장, 국립경주 박물관 등 정상회의 주요행사장과 경제행사장을 둘러보며 준비 상황을 확인했다.

30일 APEC 준비 상황을 살피기 위해 경주를 방문한 우원식 국회의장, 김석기 국회 외교통일위원장 및 국회 APEC 특위 의원 등이 현장을 점검하고 있다. 경북도 제공

경북문화관광공사 대강당에서 열린 준비상황 보고회에서는 APEC 준비기획단 임기모 부단장보의 준비 상황 보고에 이어, 의원들의 질의응답이 이어졌다.

보고에 앞서 김기현 특위 위원장과 김석기 외교통일위원장은 국립경주박물관 내 행사장을 미중 정삼회담 등 주요 정상 양자회담 장소로 쓸 수 있도록 검토해 달라고 건의했다.

이에 외교부는 양자 회담과 관련해서는 상부에 보고해서 검토하도록 하겠다고 답변했다.

준비 상황 보고회에 이어 진행한 현장점검에서 우원식 국회의장과 특위 일행은 정상회의장, 미디어센터 현장을 확인 후 만찬장이 진행되는 라한호텔을 점검했다.

30일 APEC 준비 상황을 살피기 위해 경주를 방문한 우원식 국회의장, 김석기 국회 외교통일위원장 및 국회 APEC 특위 의원 등은 현장을 점검한 뒤 기념촬영을 하고 있다.

이 자리에서 정상 갈라만찬 문화행사 총연출을 맡은 양정웅 예술감독이 만찬 문화프로그램에 대해 설명했다.

라한호텔 점검 후 우 의장과 일행은 경제전시장과 K-테크 쇼케이스가 설치되는 경주엑스포대공원을 확인했다.

현장 안내를 맡은 김상철 경북도 APEC 준비지원단장은 “경제전시장은 대한민국 산업의 과거와 현재, 미래를 보여주는 주제관과, 첨단산업관 도내 30여개 강소기업의 기술력을 선보일 강소기업관으로 꾸며질 예정이다”며 “야외 파밀리온 돔에는 국내․외 대기업과 10개의 우수 강소기업의 기술전시 공간인 K-테크 쇼케이스가 마련될 예정으로, S, L사 등 국내 최고의 기술기업이 들어올 채비를 갖추고 있다”고 설명했다.

또 “APEC이 기본적으로 경제행사인 만큼, 한국을 찾는 글로벌 CEO들에게 대한민국의 첨단기술을 보여주고, 대한민국 기업들과 네트워크 강화를 통해 세일즈 대한민국, 세일즈 경북도의 장이 될 수 있도록 경제행사장을 잘 꾸며 나가도록 하겠다”고 말했다.

경제행사장을 둘러본 후 국립경주박물관으로 이동한 일행은 기존 만찬장 예정지를 둘러보고, 앞으로 활용 방안에 관한 이야기를 이어갔다.

김학홍 경북도 행정부지사는 “지난 25일 ‘2025 경주 APEC 정상회의 성공개최 및 한반도 평화·번영을 위한 국회 결의안’을 통과시켜 주신데 대해 국회의장님과 김기현 APEC 특위원장님, 김석기 외통위원장님을 비롯한 위원 여러분들께 깊은 감사를 드린다”며 “국회의 이러한 관심과 지원이 어려운 가운데서도 묵묵히 행사를 준비해 온 지역민들에게 큰 도움이 된다고”고 감사의 뜻을 전했다.

이어 “경북도는 지난 17일 이후 현장 준비체제로 전환하고 1000개의 체크리스트를 마련했으며, 남은 기간 인프라 안전부터, 숙박서비스, 길거리 휴지 하나까지 꼼꼼히 챙기겠다”고 말했다.

이와 함께 “기존 만찬장 예정지를 역사적으로 기념될 만한 공식행사 장소로 활용해 천년 신라의 문화를 전 세계에 선보일 수 있도록 의장님과 국회 차원에서 많은 도움을 주시길 바란다”고 당부했다.