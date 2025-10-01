진종오 “與 인사, 김민석 밀어주려 종교단체 동원 정황”

진종오, 기자회견서 녹취록 공개



“종교단체 3000명 입당·당비 대납”

2026년 ‘서울시장 경선’ 목적 추측

정청래, 윤리감찰단에 조사 지시

김경 시의원 “대납·조작 논의 안해

탈당 뒤 법적 대응 통해 진실규명”

더불어민주당 소속 시의원이 특정 종교단체 신도들을 무더기로 입당시킨 뒤 내년 지방선거에 관여하려 했다는 의혹이 제기됐다. 민주당은 당 차원의 진상조사에 나서기로 했다.



국민의힘 진종오 의원은 30일 국회 소통관에서 기자회견을 열고 “민주당 소속 서울시의원이 종교단체 신도 3000명을 민주당에 입당시켜 내년 지방선거 경선에서 특정 후보에게 투표하게 하려 한 정황이 드러났다”며 제보자와 시의원 등의 통화 녹취를 공개했다. 녹취록에는 신도 3000명을 민주당 당원으로 가입시키고, 시의원 측에서 책임 당원의 최소 당비에 해당하는 1인당 월 1000원씩 6개월간 1800만원을 대납하겠다는 내용이 담겼다.

국민의힘 진종오 의원이 30일 서울 여의도 국회 소통관에서 더불어민주당의 특정종교단체 신도를 동원한 권리당원 조작 시도 의혹을 폭로하며 제보 통화 녹취를 공개하고 있다. 연합

진 의원은 “제보자가 시의원에게 3000명 명단의 용도를 묻자, (시의원은) 김민석 국무총리를 밀어달라고 노골적으로 얘기한다”고 주장했다. 구체적으로 어떤 경선인지 언급되진 않았지만, 김 총리의 출마설이 제기되는 민주당 서울시장 경선일 것이란 추측이 나온다.



민주당 정청래 대표는 진상조사를 지시했다. 당 공보국은 “정 대표는 진 의원의 기자회견과 관련해 윤리감찰단과 서울시당에 철저한 조사와 위법사항이 있을 경우 징계 조치하도록 지시했다”며 “시·도당에 8월 하달한 공문 ‘입당원서 처리지침 및 제출’과 관련, 위법사항이 있을 경우 공문(제재방안 공지)에 따라 엄중한 조치를 지시했다"고 전했다.



이와 관련 민주당 소속 김경 서울시의원은 오후 기자회견을 갖고 해당 녹취록은 지난 8월 사격연맹 장정희 부회장과의 면담 과정으로 장 부회장이 먼저 “선거 때 사람 모집 힘들지 않으냐, 내가 관리하는 회원이 3000명이다. 의원님 내년 선거에 도움을 줄 수 있다”고 이야기한 것이라고 주장했다. 그는 “저는 사격연맹 장정희 부회장에게 당원 가입 방법과 절차를 안내했을 뿐 이후 실제 사격연맹 장정희 부회장으로부터 단 한명의 당원명부도 받은 사실이 없다”며 “당비 대납과 경선 조작 논의는 없었다”고 말했다. 그는 “당에 누를 끼치지 않기 위해 탈당하여 법적 대응을 통해 진실을 반드시 밝히겠다”고 했다.