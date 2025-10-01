김수현, 6개월만 근황 "홀로 등산…마음 추스려"

배우 김수현(37) 근황이 공개됐다. 3월 말 기자회견 후 6개월 만이다.

연예기자 출신 이진호는 30일 유튜브 채널 '연예뒤통령'에서 "김수현은 극도의 스트레스를 받고 있는 상황"이라며 "현실에선 그 스트레스를 달리 풀 길이 없어 홀로 등산하며 마음을 추스리고 있다"고 밝혔다.

배우 김수현이 3월 31일 서울 마포구 스탠포드호텔에서 기자회견을 열고 자신을 둘러싼 의혹에 대해 입장을 밝히고 있다. 뉴시스

이날 법률대리인인 고상록 변호사는 김수현이 군 복무 시절 연인에게 쓴 편지 일부를 공개했다. 배우 김새론(25)과는 생전 미성년 시절 "단 하루도 교제한 적 없다"고 강조했다.

이진호는 이로 인해 "양다리 논란이 일고 있다"면서도 "김새론 유족이 가세연 김세의를 통해 주장한 미성년자 시절 교제 내용은 계속해서 교제 시점이 달라졌다"고 주장했다.

"김수현씨가 당시 교제한 여자친구와 나눈 편지까지 공개했는데, 김새론씨와 사귀지 않았다는 증거가 되지는 않는다"며 "부존재의 증명, 하지 않았다는 것을 계속 증명해야 하는 상황이 상당히 어렵지만, 김수현씨는 유명 연예인이기에 반드시 해내야만 한다"고 했다.

김수현은 김새론 미성년자 시절부터 6년 여간 교제 의혹을 받고 있다. 김새론은 김수현 생일인 2월16일 서울 성동구 자택에서 숨진 채 발견됐다. 유족은 유튜브 채널 가로세로연구소에 두 사람 사진과 문자, 편지 등을 공개했다. 김수현 소속사 골드메달리스트와 고인 음주운전 사고로 인한 위약금 7억원 내용증명 관련해서도 진실공방을 벌이고 있다.

김수현은 3월31일 기자회견에서 "고인이 미성년자이던 시절 교제를 하지 않았다"면서 "저의 외면으로 인해, 또 소속사가 고인 채무를 압박했기 때문에 비극적인 선택을 했다는 것 또한 사실이 아니"라며 오열했다. 유족 측이 공개한 2016년과 2018년 카톡 메시지 조작 의혹도 제기했다. 유족과 가세연 운영자 김세의 등을 상대로 120억원 손해배상청구 등 민·형사상 소송을 냈으며, 정보통신망이용촉진및정보보호등에관한법률위반(명예훼손) 혐의 등으로 고소·고발했다.

<뉴시스>