경기도 버스 8400여대 멈추나...노사 협상 막판 진통

1만여대의 버스가 속한 경기도 버스노동조합협의회가 총파업을 예고한 가운데 노사가 조정기한을 연장하며 피 말리는 협상을 이어가고 있다. 협상이 결렬되면 1일 첫차부터 도내 버스의 80%가량이 파업에 들어가게 된다.

경기도의 공공버스. 경기도 제공

경기도 버스노조협의회와 경기도 버스운송사업조합은 전날 오후 4시부터 수원시 영통구 경기지방노동위원회에서 최종 조정회의를 이어가고 있다. 양측 관계자들이 한자리에 모여 머리를 맞댔지만 조정기한은 이날 자정에서 오전 6시로 늦춰진 상태다.

핵심 쟁점은 민영제 노선의 근무 형태 전환과 임금 문제로 알려졌다.

노조는 민영제 노선의 탄력근로시간제를 준공영제인 공공관리제와 마찬가지로 1일 2교대제로 바꿔야 한다고 주장한다. 또 준공영제 노선은 서울 버스노조와 같은 임금 수준으로 맞춰야 한다며 임금 인상률 15%를 제시했다.

반면 사측은 인력이 부족한 상황에서 1일 2교대제 시행은 어렵다며 탄력근로시간제를 유지해야 한다고 맞섰다. 준공영제 임금과 관련해선 호봉별 시급 대비 3%를 인상하고 추후 서울 시내버스 임금 협상 타결 결과에 따라 추가 논의하자는 입장이다.

협상이 결렬될 경우 경기 전체 버스 1만500여대 가운데 8400여대가 운행을 멈춘다.

경기도와 시·군은 파업에 대비해 비상수송대책본부를 구성하고 24시간 비상근무 체계를 가동하고 있다. 전세버스와 관용 버스를 투입하고 마을버스 운행 시간도 연장할 예정이다.

앞서 노조는 지난 4월부터 이어온 단체교섭이 결렬되자 지난달 15일 경기지방노동위원회에 노동쟁의 조정신청서를 접수했다. 23일에는 31개 시·군 50개 버스업체 조합원 1만9384명 중 1만7576명(90.6%)이 참여한 쟁의행위 찬반투표에서 1만7207명(97.9%)이 찬성했다.