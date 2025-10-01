윤석열정부 R&D 예산 삭감 질타한 美 노벨상 수상자 별세

2006년 노벨물리학상 받은 스무트 전 UC버클리 교수

2008∼2014년 이화여대 초기우주연구소 소장 지내

“한국의 자산은 사람뿐… 기초과학 지원이 최고 투자”

미국의 저명한 천체 물리학자로 2006년도 노벨물리학상 수상자인 조지 스무트 전 캘리포니아 대학교 버클리 캠퍼스(UC 버클리) 교수가 80세를 일기로 숨진 사실이 뒤늦게 전해졌다. 스무트는 국회 탄핵소추 끝에 파면을 당한 윤석열 전 대통령 시절 한국 정부의 과학기술 분야 연구·개발(R&D) 예산 삭감을 비판한 것으로 유명하다.

2006년도 노벨물리학상 수상자인 조지 스무트 전 미국 UC 버클리 교수. 사진은 2023년 9월 방한 당시 이화여대에서 열린 특강을 마치고 학생들의 질문에 답하는 모습. 연합뉴스

1일 AP 통신 등에 따르면 UC 버클리는 최근 성명에서 스무트가 지난 9월18일(현지시간) 프랑스 파리에서 심장마비로 별세했다고 밝혔다. 유족으로 뉴햄프셔주(州)에 사는 여동생과 두 조카 등이 있다고 UC 버클리는 전했다.

스무트는 제2차 세계대전 종전 직전인 1945년 2월 플로리다주 유콘에서 태어났다. 고교 시절 수학에서 두각을 나타낸 스무트는 1962년 매사추체츠 공과대학교(MIT)에 입학한 뒤로는 물리학에 매력을 느꼈다. 1966년 수학·물리학 복수 전공으로 MIT 학부를 졸업하고 불과 4년 만인 1970년 같은 학교 대학원에서 입자물리학으로 박사 학위를 취득했다.

이후 스무트는 UC 버클리의 로렌스 버클리 국립 연구소에 합류해 우주의 비밀을 파헤치는 작업을 본격화했다. 그는 특히 미 항공우주국(NASA·나사) 고다드 우주비행센터의 존 매더 박사와 공동 연구를 통해 우주가 생성된 초기 단계 흔적을 찾는 데 주력했다.

두 사람의 연구는 거대 폭발(Big Bang)에 의해 우주가 탄생했다는 ‘빅뱅’ 이론을 뒷받침하는 증거를 제시했다는 평가를 받는다. 2006년 10월 스웨덴 왕립과학원은 스무트와 매더에게 노벨물리학상을 공동으로 수여했다. “두 학자는 극초단파 우주 배경 복사의 흑체(黑體) 형태와 이방성(異方性)을 발견해 우주와 은하, 별의 기원을 이해하는 데 크게 기여했다”며 “이는 빅뱅 우주 이론을 더욱 발전시키는 데 도움이 되었다”고 수상 이유를 밝혔다.

2006년 12월 노벨물리학상 시상식에 참석한 조지 스무트 미국 UC 버클리 교수(오른쪽)가 스웨덴 스톡홀름의 노벨 박물관을 찾아 수상자 자격으로 기념 서명을 하는 모습. 오른쪽은 공동 수상자인 존 매더 나사 고다드 우주비행센터 박사. 노벨위원회 홈페이지

스무트는 노벨상 상금 가운데 50만달러를 UC 버클리에 기부했으며, 이 돈은 버클리 우주물리학 센터 설립에 쓰였다. 70세를 앞둔 2014년 버클리 연구소에서 은퇴한 뒤로 스무트는 세계를 여행하며 기후 변화에 큰 관심을 가졌다. CBS 방송의 인기 시트콤 ‘빅뱅 이론’에 물리학자 역할로 ‘깜짝’ 출연하기도 했다.

스무트는 생전에 한국과 깊은 인연을 맺었다. 2008년 이화여대에 설립된 초기우주연구소 초대 소장을 맡아 2014년까지 재임한 것이 대표적이다. 이 기간 스무트는 한국 청소년들을 상대로 한 강연에서 “내가 대학에 다닐 때만 해도 지식의 유효 수명이 7년이었는데 지금은 2년으로 줄었다”며 “과학과 기술의 발전 속도에 발맞추려면 다양한 분야에 관해 계속 공부해야 한다”고 조언했다.

2023년 9월 다른 노벨과학상 수상자들과 함께 서울을 찾았을 때 마침 윤석열정부의 R&D 예산 삭감으로 정부와 과학기술계 간 갈등이 심화하고 있었다. 당시 홍콩과기대 교수로 재직하던 그는 “R&D 투자를 그렇게 줄이면 10년 뒤 한국은 무엇을 먹고살려고 하느냐”고 윤석열정부를 향해 쓴소리를 했다. 스무트는 “과학기술 투자를 줄이면 한두 해 정도는 아무런 문제가 일어나지 않지만 시간이 흐르면 경쟁력이 사라졌다는 것을 깨닫게 된다” “한국처럼 사람에 의존하는 국가는 기초과학을 지원하고 이를 통해 다양한 상품화를 하는 게 중요하다” 등 고언을 쏟아냈다.