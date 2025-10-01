백종원, 한국 떠나 대만 방송서 ‘쌈’ 먹방 포착…무슨 일?

사진=대만 방송 영상 캡처

더본코리아 대표 겸 방송인 백종원이 대만 방송에서 포착됐다.

백종원은 지난달 29일(현지시간) 대만 뉴스 채널 TVBS에서 더본코리아 브랜드 본가를 홍보했다. 타이베이 동구의 매장에서 쌈 싸 먹는 법을 시연하며 특제 해산물장을 추천했다. 자신이 특허를 낸 얇게 썬 우삼겹 메뉴도 소개했다.

백종원은 "고객들이 당장은 매장에서 고기를 즐길 수 있지만, 앞으로는 더 편리한 방식으로도 맛을 경험할 수 있게 하겠다"고 밝혔다. 넷플릭스 서바이벌 '흑백요리사2' 복귀 여부와 원산지 허위 표기, 안전 규정 위반, 전 동료 폭로 등과 관련해선 말을 아꼈다.

더본코리아 측은 "백 대표는 B2B 소스를 기반으로 한 글로벌 푸드 컨설팅 해외 영업을 위한 출장 중이다. 하반기부터 요청 온 동남아 기업과 사업 미팅을 진행하고 있다"고 밝혔다.

그러면서 "해당 영상은 대만 언론사 취재 요청에 의한 인터뷰 중 한식을 소개하는 장면이다. 백 대표는 10월 초까지 태국, 캄보디아, 대만 등 동남아 순방을 마친 후 11월 중순까지 중국, 미국 순으로 순방할 계획"이라고 30일 밝혔다.

백종원이 대표인 더본코리아는 지난해 11월 상장 후 구설이 끊이지 않았다. 올해 1월 '빽햄' 선물세트 논란을 시작으로 농지법 위반, 실내 고압가스 요리, 원산지 표기 오류, 블랙리스트 의혹 등이 제기됐다.

백종원은 5월 "현재 촬영 중인 프로그램을 제외하고 모든 방송 활동을 중단하겠다. 이제 방송인이 아닌 기업인 백종원으로서 모든 열정과 온 힘을 오롯이 더본코리아 성장과 가맹점주들의 발전에 집중하겠다"고 했다.