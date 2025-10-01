SK매직, 40% 더 작아진 3세대 ‘초소형 라이트 직수 정수기’ 사전예약

기존 제품 대비 40% 축소

협소한 공간에도 설치 가능

1~2인 가구, 신혼부부, 미니멀 라이프 고객에 최적화

국내 최초 ‘스테인리스 진공 시스템’

위생성 강화한 ‘풀 스테인리스 직수관’ 적용

SK인텔릭스의 헬스 플랫폼 브랜드 SK매직이 오는 14일 공식 출시 예정인 ‘초소형 라이트 직수 정수기(모델명: WPU-JAC125S)의 사전예약 판매를 1일부터 시작한다. 이번 신제품은 기존 제품 대비 크기를 40% 줄인 것이 가장 큰 특징이다.

SK매직, 초소형 라이트 정수기(WPU-JAC125S) 제품 연출 이미지. SK인텔릭스 제공

초소형 라이트 직수 정수기는 스테디셀러 ‘스스로 직수 정수기’의 3세대 모델로, 작고 슬림한 사이즈가 강점이다. 폭 164mm, 깊이 370mm, 높이 345mm의 컴팩트한 크기로, 기존 자사 제품 대비 60% 수준의 부피를 구현해 공간 효율성을 극대화했다. 한 뼘 크기로 설치 공간이 협소해 정수기 구매를 망설이는 고객은 물론 1~2인 가구, 신혼부부, 미니멀 라이프를 추구하는 소비자에게 안성맞춤이다.

색상은 ▲내추럴화이트 ▲바닐라베이지 ▲소프트핑크 3종으로 구성해 소비자의 선택 폭을 넓혔다. 모던한 직각 디자인에 감각적인 컬러를 더해 세련된 실내 분위기를 연출하며, 직관적인 조작 방식과 디스플레이를 탑재해 누구나 쉽게 사용할 수 있도록 편의성을 강화했다.

물이 흐르는 유로는 오염과 부식, 세균에 강한 ‘풀 스테인리스 직수관’을 사용해 약 100°C 고온수도 안심하고 이용할 수 있다. 또, 국내 최초로 ‘스테인리스 진공 시스템’을 적용해 위생성과 에너지 효율을 동시에 확보했다.

SK매직, 초소형 라이트 정수기(WPU-JAC125S) 제품 이미지. SK인텔릭스 제공

위생 관리도 간편하다. ▲직수관 전해수 안심케어(5일마다) ▲코크 UV케어(2시간마다) ▲유로 순환케어(2시간마다) 등 ‘스스로 트리플 케어’ 시스템으로 정수기 내부를 자동 관리해 항상 건강하고 깨끗한 물을 제공한다.

특히 이번 출시 제품에는 BPA FREE ‘트라이탄’ 소재의 코크를 적용했다. 트라이탄은 젖병과 이유식 용기에 사용되는 친환경 안전 소재로, 고온에서도 환경 호르몬이 검출되지 않아 믿고 안심하고 사용할 수 있으며, 코크는 분리 세척이 가능해 위생 관리가 편리하다.

SK매직, 초소형 라이트 정수기(WPU-JAC125S) 제품 연출 이미지. SK인텔릭스 제공

출수 용량은 120ml부터 최대 1,000ml 연속 출수까지 4단계로 조절할 수 있으며, 유아수(약 45~55℃), 차(약 70℃), 온수(약 85℃), 고온수(약 100℃) 등 4단계 맞춤 온도 설정으로 다양한 용도에 활용할 수 있다.

정수기의 핵심인 필터는 프리 블록카본(이물질, 잔류 염소 및 소독부산물 제거)과 복합 나노PAC 필터(미생물, 박테리아 및 냄새 제거)를 적용한 총 6단계 필터링으로 물속 유해 박테리아와 바이러스를 효과적으로 제거하고, 신선한 물맛과 미네랄은 유지한다. SK매직은 전문가 케어서비스를 고객의 선택에 따라 4개월(방문관리), 12개월(셀프관리) 주기로 제공한다.