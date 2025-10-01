되돌린 8400여대 버스 파업 예고…경기 버스 노사 밤샘협상 타결

파업 예고 철회, 정상 운행…14시간 마라톤협상 종료

준공영제 8.5%·민영제 40만원 임금 인상…노사정 합의

1만여대 버스가 속한 경기도 버스노동조합협의회의 총파업 예고가 철회됐다. 노사가 조정기한을 연장한 14시간 ‘마라톤협상’ 끝에 가까스로 임금·근로 형태 변경에 합의하면서 1일 도내 버스는 모두 정상 운행됐다.

전날 오후 4시 수원시 영통구 경기지방노동위원회에서 시작된 협상은 이날 자정쯤 노조협의회 측이 협상 결렬을 선언하면서 난항을 겪기도 했다.

1일 오전 김동연 경기도지사가 수원시 영통구 경기지방노동위원회를 방문해 버스 노조 관계자들과 대화하고 있다. 경기도 제공

또 단체협상에 참여한 50개 업체 중 대도시권광역교통위원회(대광위)에 속한 광역버스 업체 4곳(김포운수·선진버스·선진상운·파주여객)은 자체 임금정책으로 8.5% 인상률을 맞출 수 없어 노사 합의에 이르지 못하고 조정 중지를 선언했다.

다만, 해당 업체들도 예고했던 파업을 철회하고 사측과 추가 협상 및 법적 공방을 통해 개선안을 요구하기로 했다.

핵심 쟁점은 민영제 노선의 근무 형태 전환과 임금 문제였다.

노조는 민영제 노선의 탄력근로시간제를 준공영제인 공공관리제와 마찬가지로 1일 2교대제로 바꿔야 한다고 주장했다. 또 준공영제 노선은 서울 버스노조와 같은 임금 수준으로 맞춰야 한다며 임금 인상률 15%를 제시했다.

반면 사측은 인력이 부족한 상황에서 1일 2교대제 시행은 어렵다며 탄력근로시간제를 유지해야 한다고 맞섰다. 준공영제 임금과 관련해선 호봉별 시급 대비 3%를 인상하고 추후 서울 시내버스 임금 협상 타결 결과에 따라 추가 논의하자는 입장이었다.

1일 오전 김동연 경기도지사가 수원시 영통구 경기지방노동위원회를 방문해 버스 노사 관계자 등과 협상 타결을 축하하고 있다. 경기도 제공

이날 협상이 결렬될 경우 경기 전체 버스 1만500여대 가운데 80%가 넘는 8400여대가 운행을 멈출 위기에 놓여 있었다. 공공관리제 2300여대, 민영제 7100여대, 시외버스 800여대 등이다.

소속 조합원 1만9000여명은 경기지역 전체 버스 기사의 90%가량이었다.

양측은 한발씩 양보해 준공영제 노선은 임금 8.5% 인상, 민영제 노선은 월 40만원 인상하는 것으로 의견을 모았다.

또 상대적으로 열악한 민영제 노선의 처우를 개선하기 위해 2027년 1월1일부터 민영제 노선도 준공영제의 임금 및 근무 형태와 동일하게 바꾸기로 경기도와 임금협정서 노사정 합의를 이뤄냈다.

김동연 경기도지사는 이날 오전 6시쯤 지노위를 찾아 합의를 이끈 노사 양측에 감사를 전했다.

김 지사는 “밤잠도 거의 안 자고 가슴 졸이며 상황을 지켜봤다”면서 “합의 내용이 빛나도록 근무 및 경영 여건을 개선하고 약속한 내용을 지킬 수 있도록 적극적으로 지원할 것”이라고 말했다.