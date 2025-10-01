[속보] 차기 대통령 적합도…장동혁 18.3%, 김민석 14.3%, 조국 12.4% [에이스리서치]

차기 대선주자 적합도 조사에서 장동혁 국민의힘 대표가 18.3%, 김민석 국무총리가 14.3%라는 조사결과가 1일 나왔다.

뉴시스가 여론조사 전문회사 에이스리서치에 의뢰해 지난 28~29일 전국 만 18세 이상 남녀 1016명을 대상으로 창간 특집 여론조사를 실시한 결과, '차기 대통령으로 누가 가장 적합하다고 생각하는지' 물은 결과, 장 대표가 18.3%로 1위로 나타났다. 이어 김 총리가 14.3%로 2위를 기록했다. 장 대표와의 격차는 4%포인트(p)로 오차범위 내였다.

3위는 12.4%를 얻은 조국 조국혁신당 비상대책위원장으로 나타났다. 이어 정청래 더불어민주당 대표가 8.9%, 한동훈 전 국민의힘 대표 8.2%, 오세훈 서울시장 6.3%, 김문수 전 고용노동부 장관 5.5%, 이준석 개혁신당 대표 4.9%로 뒤를 이었다.

이번 조사는 구조화된 설문지를 이용한 ARS 조사(무선 RDD 100%) 방식으로 진행됐다. 응답률은 2.2%이며 표본오차는 95% 신뢰수준에 오차범위는 ±3.1%포인트다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.