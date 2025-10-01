부산도시공사, ‘ESG 저탄소 우수기관’ 인증 획득

부산도시공사는 도시재생안전협회로부터 ‘ESG(기업의 환경·사회·지배구조) 저탄소 우수기관’ 인증을 획득했다고 1일 밝혔다.

‘ESG 저탄소 우수기관 인증제도’는 공공기관·기업·지방자치단체를 대상으로 온실가스 감축 노력과 환경·사회·지배구조 경영활동의 성과를 평가해 부여하는 인증제도다.

부산도시공사 관계자들이 지난달 19일 도시재생안전협회로부터 ‘ESG 저탄소 우수기관’ 인증서를 받고, 기념촬영을 하고 있다. 부산도시공사 제공

부산도시공사는 부산지역 공공기관으로는 최초로 저탄소 우수기관 인증을 획득했다. 도시재생사업에 친환경적 가치를 접목해 ESG경영을 적극적으로 실천하고, 공공부문 탄소 배출 절감 및 친환경 경영 노력을 인정받았다.

특히 도시재생 분야에서 △친환경 제품 판로 개척 지원 △취약계층 주택 내 저탄소 활동 강화 △친환경 제품 제작 컨설팅 지원 △ 지역 친환경 농산물 제작 및 집수리 지원 등에 대한 활동으로 높은 평가를 받았다.

신창호 부산도시공사 사장은 “이번 인증은 공사가 ESG 친환경 기관으로서 한 걸음 더 앞장 서가는 계기가 됐다”며 “앞으로 시민과 함께하는 친환경 부산형 도시재생사업 추진을 위해 지속적으로 노력하겠다”고 말했다.