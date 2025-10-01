李대통령 "불법계엄 잔재 말끔히 청산…헌법수호 군대로 재건"

국군의 날 기념사…"국민에 총 겨누는 일 결단코 되풀이돼선 안 돼"

"독립군·광복군이 국군의 뿌리…구국의 정신 잊지 말아야"

이재명 대통령은 1일 "군 통수권자로서, 대한민국 국민을 책임지는 대통령으로서 불법 계엄의 잔재를 말끔히 청산하고 헌법과 국민을 수호하는 군대를 재건하기 위한 민주적·제도적 기반을 강화하겠다"고 말했다.



이 대통령은 이날 계룡대에서 열린 건군 77주년 국군의 날 행사 기념사에서 지난해 벌어진 비상계엄 사태와 관련해 "국민을 지켜야 할 군대가 국민을 향해 총을 겨누는 일은 앞으로 결단코 되풀이돼선 안 된다"며 이같이 밝혔다.

이재명 대통령이 1일 충남 계룡대에서 열린 건군 77주년 국군의 날 기념식에서 거수경례하고 있다.

이 대통령은 "돌이켜보면 군이 사명을 잊고 사적 권력을 위한 수단으로 전락했을 때 민주주의는 심각하게 퇴행했다"며 "작년 12월 3일 일부 군 지휘관이 본연의 임무를 망각하고 최고 권력자의 편에 서서 국민을 향해 총부리를 겨눴다"고 지적했다.



특히 "다행히 대다수 장병이 '제복 입은 시민'으로서 부당한 명령에 저항하는 용기를 낸 덕분에 더 큰 비극과 불행을 막았지만 그 후과는 실로 막대하다"며 "민주주의 퇴행, 민생경제의 파탄, 국격 추락으로 국민이 떠안아야 했던 피해는 산술적으로 헤아리기 어려울 정도"라고 강조했다.



또 "우리 군의 명예와 신뢰도 한없이 떨어졌다. 하루속히 군이 국민적 신뢰를 회복하고 본연의 임무와 역할을 제대로 수행해야 한다"며 개혁의 필요성을 거듭 역설했다.



그러면서 "우리 군이 민주공화국의 군이자 국민의 군대로 새롭게 태어나는 길에 적극 동참해달라"고 당부했다.



이어 이 대통령은 "국군 장병 여러분의 노고에 격려의 박수를 보낸다"며 "우리 군과 함께 한반도의 평화를 지켜오고 있는 주한미군과 유엔사 회원국 장병께도 감사의 마음을 전한다"고 말했다.



이 대통령은 "오늘은 77번째 국군의 날이지만 우리 군의 역사는 그 이전부터 시작됐다"며 "조국의 독립을 위해 싸운 독립군과 광복군이 바로 대한민국 국군의 뿌리이자 근간"이라고 규정했다.



아울러 "독립군과 광복군은 유린당한 나라를 되찾는 데 앞장섰고 마침내 연합군과 함께 광복을 이루는 주역이 됐다"며 "주권을 되찾고, 국민을 지켜내기 위해 목숨 걸고 싸웠던 구국의 정신이 우리 군이 지켜야 할 고귀한 사명임을 한시도 잊지 말아야 한다"고 주문했다.



지난 정부에서 육군사관학교 내 홍범도 장군 흉상 이전 작업을 추진하면서 정치권을 중심으로 국군의 정통성과 역사성에 대한 논란이 벌어진 점을 염두에 둔 발언으로도 해석할 수 있다.

