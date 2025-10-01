박수홍, "집에서 밥해본 적 없다"는 김종민에 "엉덩이 가벼워야"

TV조선 ‘우리 아기가 또 태어났어요’ 캡처

방송인 박수홍이 그룹 '코요태' 김종민에게 조언을 건넸다.

지난달 30일 방송된 TV조선 예능 프로그램 '우리 아기가 또 태어났어요'에는 박수홍과 김종민이 특발성 혈소판 감소증을 앓고 있는 임신 37주 차 고위험 산모를 만나는 모습이 그려졌다.

이날 두 사람은 산모와 남편을 만나 이야기를 나눴다. 남편은 아내가 임신한 후 집안일을 맡고 있다며 건강식으로 차려낸 밥상을 공개했다.

박수홍은 김종민에게 "집에서 밥해본 적 있냐"고 물었다. 김종민이 "없다"고 답하자 박수홍은 "이제 해야 한다. 점점 해야 한다"고 지적했다.

김종민은 "맛있는 거 시켜 먹으면 안 되냐"고 했지만 박수홍은 "안 된다. 임산부에겐 간이 너무 세지 않게 해야한다. 아기한테 가기 때문"이라고 부연했다.

산모의 남편도 "막상 닥치면 다 하게 될 거다. 요리도 하고 청소도 하고 부르면 바로 달려간다"고 했다.

박수홍은 "네 엉덩이가 얼마나 가벼워지는지 모를 거다. 바로 5분 대기조가 될 거"라며 "아기가 태어나면 엄마는 거동하기 쉽지 않기 때문에 아빠가 더 중요하다. 언제든 아기를 먹여야 하니까 엉덩이가 앉아있을 시간이 없다"고 설명했다.

김종민은 지난 4월 11세 연하의 비연예인과 결혼했다. 두 사람은 현재 2세 준비 중이다.

그는 최근 한 예능에서 2세 계획을 밝히며 운동을 꾸준히 하고 있다고 밝혔다.

