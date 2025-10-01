[유통 소식] LG생활건강 글린트, 10월 ‘올영픽’ 선정 外

◆ LG생활건강 글린트, ‘아이돌 광채 메이크업’ 3종 출시

LG생활건강의 색조 브랜드 ‘글린트 바이 비디보브(이하 글린트)’가 ‘10월 올영픽’ 기획 제품으로 아이돌처럼 반짝이고 생기 넘치는 비주얼을 완성하는 ‘아이돌 광채 메이크업’ 3종을 출시한다고 1일 밝혔다.

올영픽은 K-뷰티 대표 플랫폼 ‘올리브영’에서 매월 선정한 인기 브랜드를 특별가로 만나 볼 수 있는 월간 프로모션이다. 글린트는 10월 올영픽을 통해 한달간 ‘Ready to Shine? (빛날 준비 됐어?)’이라는 주제로 기획된 아이돌 광채 메이크업 3종 ’투 샤이니 하이라이터 기획’, ’멜팅 립 앤 치크’, ’하이라이터 듀얼 브러쉬 기획’ 등을 선보인다.

무대 위 아이돌의 광채 피부를 연출해주는 신제품 ‘투 샤이니 하이라이터’는 젤리밤 타입으로, 수분감과 발색력을 높이고 텁텁함 없이 가볍게 밀착되는 것이 특징이다. 특히, 이번 올리브영 단독 기획에는 에스파, 제니, GD 등 K-팝 아이돌이 선택한 아트피스 브랜드로 유명한 ‘카우기(KOWGI)’와 협업한 굿즈인 핸드 미러와 스페셜 케이스로 구성됐다.

‘멜팅 립 앤 치크’는 일명 ‘물먹(물을 머금은 듯한)’ 메이크업 장인 김예진 더클래스모나코 실장과 공동 개발한 신제품으로 6가지 컬러로 출시됐다. 끈적임 없이 뺨과 입술에 탱글한 볼륨감을 연출할 수 있으며, 손가락 모양의 핑거팁 어플리케이터로 굴곡진 부위에도 손쉽게 밀착해 사용할 수 있다.

글린트는 이번 올영픽을 기념해 100만개 이상 판매된 베스트셀러 ‘글린트 베이크드 하이라이터’의 인기 컬러 3종(듀이문·밀키문·피치문)과 넓은 부위부터 좁은 부위까지 사용할 수 있는 ‘듀얼 브러쉬’로 구성된 ‘하이라이터 듀얼 브러쉬 기획’도 마련했다.

글린트는 10월 올영픽 기획을 계기로 아이돌 그룹 ‘리센느’와 제품 화보 촬영을 진행하는 등 브랜드 인지도를 높이기 위한 신선하고 다채로운 마케팅 활동을 진행할 계획이다.

글린트 브랜드 관계자는 “10월 올영픽 기획은 아이돌 트렌드 메이크업을 완성도 있게 구현하고자 하는 고객의 니즈를 반영했다"면서 “앞으로도 차별화된 제품과 독창적인 콜라보를 통해 고객들에게 특별한 경험을 제공할 것”이라고 말했다.

◆ 애경산업, 국가유공자·보훈가정에 생필품 담은 ‘무궁화 선물함’ 전달

사랑(愛)과 존경(敬)의 기업 애경산업은 금일 오전 10시 서울시 마포구에 위치한 국제구호개발 NGO 굿피플 사옥에서 2억 3천만원 상당의 ‘무궁화 선물함’을 전달하는 행사를 진행했다. 전달식에서 애경산업 박진우 상무(왼쪽)와 굿피플 이용기 회장(오른쪽) 등이 참석해 기념촬영을 하고 있다. 애경산업 제공

애경산업은 서울 마포구 국제구호개발 NGO 굿피플 사옥에서 ‘무궁화 선물함 전달식’을 진행했다고 1일 밝혔다.

이날 전달식은 국군의 날을 맞아 전국에 있는 취약계층 국가유공자·보훈 가정에 사랑과 존경, 감사의 마음을 전달하기 위해 마련됐다.

애경산업은 샴푸·세제·핸드워시 등 생활용품이 담긴 2억3000만원 상당의 무궁화 선물함 1500세트를 전달했다. 전달된 선물함은 굿피플의 대구경북지부·광주전남지부·부산울산경남지부를 통해 취약계층 국가유공자와 보훈 가정 등에 배분될 예정이다.

이날 전달식에는 애경산업 박진우 상무, 굿피플 이용기 회장 등 주요 관계자들이 참석했다.

애경산업 관계자는 “이번 전달식은 ‘지지 않고 영원히 핌’이라는 무궁화의 꽃말처럼 나라를 위해 희생하신 국가유공자 및 보훈 가정에 ‘영원한 감사의 마음을 전달하겠다’는 의미를 담고 있다”며 “앞으로도 호국영웅들의 헌신에 보답할 수 있도록 보훈문화 확산을 위한 노력을 다하겠다”고 말했다.

◆ 아모레퍼시픽 바이탈뷰티, 프리미엄 기력 충전 제품 ‘극진단’ 출시

바이탈뷰티는 동양의 지혜와 현대 과학을 결합해 만든 ‘극진단’을 새롭게 선보인다고 1일 밝혔다.

동서양 원료의 융합으로 시너지를 극대화한 극진단은 몸의 원기를 보강하고 무기력해진 마음까지 챙겨, 기(氣)·체(體)·심(心)의 균형을 되찾아주는 프리미엄 기력 충전 솔루션이다.

극진단은 동양의 대표 기력 충전 원료라 불리는 녹용, 당귀, 산수유, 침향과 함께 현대 과학이 주목하고 있는 에너지 원료인 D-리보오스, 아르기닌 등 총 19가지 원료를 풍부하게 담아, 다양한 원료들이 한층 깊이 있는 리추얼을 완성한다.

극진단은 시중에 쉽게 보이는 환 형태의 기력 충전 제품과는 달리 이중 제형 형태로 차별화를 더했다.

실제로 씹어서 섭취하는 환의 경우 쓴맛과 섭취에 대한 불편함이 있지만, 극진단은 작은 환들을 씹지 않고 액상과 함께 간편하게 삼킬 수 있다.

하단의 앰플은 녹용, 당귀, 산수유, 침향, 니코틴산아미드, D-리보오스뿐 아니라 인삼열매, 타우린, 아르기닌 등을 함유했고, 환은 사프란, 테아닌, 아연, 비타민 B군을 포함했다. 극진단은 하루 한 번 앰플과 환을 함께 섭취하면 된다.

◆ 아이소이, ‘로즈PDRN 잡티세럼’ 한정 기획세트 출시

식물유래 기능성 화장품 브랜드 아이소이가 10월 ‘올영픽(올영Pick)’ 선정을 기념해 베스트셀러 ‘로즈PDRN 잡티세럼’ 한정 기획세트를 출시한다고 1일 밝혔다.

올영픽은 올리브영이 매월 선정한 이달의 브랜드 제품을 특별한 혜택가로 제공하는 프로모션이다. 아이소이는 이번 10월 올영픽으로 ‘로즈PDRN 잡티세럼’ 대용량 세트와 ‘브라이트닝 크림’에 ‘로즈PDRN 잡티세럼’이 포함된 세트, 총 2종을 선보인다.

‘로즈PDRN 잡티세럼’은 올리브영 에센스 부문 12년 누적 판매 1위를 기록한 아이소이의 스테디셀러다. 지난 4월 리뉴얼을 통해, 다마스크 로즈에서 추출한 비건 인증 성분 ‘로즈PDRN’을 새롭게 더했다. 로즈PDRN은 자외선으로 인해 피부 속에서 발생하는 활성 산소를 억제하고, 멜라닌 케어에 근본적인 도움을 주는 항산화 효과를 선사한다. 특히 625%의 높은 흡수도를 자랑하는 아이소이의 시그니처 성분, 불가리안 로즈오일 ‘오또’와 로즈PDRN이 시너지를 이뤄 겉잡티, 속잡티는 물론 깊은 기미까지 케어가 가능하다.

여기에 알부틴, 비타민C 유도체, 나이아신아마이드, 페룰릭애씨드 등 4중 브라이트닝 성분을 더해 미백 효과를 한층 강화했으며, 다마스크장미꽃수와 5중 히알루론산으로 보습력은 기존 대비 148% 향상됐다. 여드름성 피부 사용 적합 판정과 민감성 피부 일차 자극테스트도 완료해, 예민한 피부도 안심하고 사용할 수 있다.

이번 한정 기획세트는 리뉴얼 이후 가장 풍성한 혜택을 담아 선보인다. ‘로즈PDRN 잡티세럼 대용량 세트’는 본품 40ml에 추가 20ml와 ‘블레미쉬 케어 아이 앤 미간 패치’ 1세트(3매)로, 33% 할인된 가격으로 만나볼 수 있다. 또한 ‘브라이트닝 흔적크림 세트’는 브라이트닝 흔적크림 50ml와 로즈PDRN 잡티세럼 10ml으로 구성됐으며, 54% 할인 혜택을 제공한다.

아이소이 관계자는 “이번 올영픽 기획세트는 ‘로즈PDRN 잡티세럼’으로의 리뉴얼 후, 더 깊어진 효과를 알리기 위해 최대 구성으로 마련한 것”이라며, “피부에 625% 침투하는 불가리안 로즈 오또와 아이소이만의 미백, 브라이트닝 성분의 시너지 효과를 꼭 피부로 느껴보시길 바란다”고 말했다.

◆ 스킨1004, ‘1004데이’ 맞아 글로벌 온·오프라인 이벤트 진행

원료주의 스킨케어 브랜드 스킨1004(스킨천사)가 ‘1004데이(1004DAY)’ 기념 글로벌 온·오프라인 이벤트를 진행한다고 1일 밝혔다.

1004데이는 스킨1004를 상징하는 숫자 ‘1004’를 10월 4일에 적용해 기념하는 브랜드 행사로, 매년 글로벌 소비자들의 꾸준한 성원에 보답하고자 진행된다. 올해는 ‘너와 나, 함께 조합해 완성되는 특별한 우리(One With SKIN1004)’라는 슬로건을 바탕으로 다양한 이벤트를 선보일 예정이다.

먼저 글로벌 자사몰에서는 기존 베스트셀러 제품과 신규 ‘랩인네이처’ 라인으로 구성한 1004데이 기획세트를 출시한다. ‘마다가스카르 센텔라 앰플’, ‘마다가스카르 센텔라 나이아신아마이드 10 부스팅샷 앰플’ 등 4개 제품이 포함됐다. 이와 함께 마다가스카르의 대자연 이미지를 담아 브랜드 정체성을 강조한 거울 키링 굿즈를 선보이고, 전 품목 대상 30% 할인 혜택도 제공한다.

1일에는 인플루언서 초청 이벤트를 열고 장기적인 파트너십 구축 및 콘텐츠 확산에 나선다. 인플루언서 등 200여명은 △럭키 스쿱(Lucky Scoop) △듀오 아트 콜라주(Duo Art Collage) △베스트 레이어링 매치(Best Layering Match) 등 3개의 프로그램을 체험하고 대형 샌드 아트를 함께 완성하며 브랜드 경험을 쌓을 예정이다.

3일부터 5일까지는 소비자들을 위한 오프라인 이벤트가 이어진다. 플래그십 스토어 일대에 대형 센텔라 조형물과 포스터를 전시해 브랜드 인지도를 제고할 계획이다. 동시에 ‘센텔라 앰플 찾기’ 및 ‘럭키 스쿱’ 프로그램 등 체험형 이벤트를 진행하고 현장 방문객을 대상으로 미니 샘플과 샤쉐 샘플 등 다양한 사은품을 증정한다.

또한 제품을 구매한 고객에게는 구매 금액대별 1004데이 한정 기획세트 및 굿즈를 증정해 고객들이 직접 브랜드 철학을 경험할 수 있는 기회를 마련할 예정이다.

곽인승 크레이버 CBO 겸 스킨1004 브랜드 부문 대표는 “1004데이는 지난 한 해 동안 스킨1004를 아껴주신 고객들의 성원에 보답하기 위해 마련된 특별한 행사”라며 “앞으로도 스킨1004만의 차별화된 제품력으로 글로벌 소비자에게 사랑받는 브랜드로 성장해 나가겠다”고 밝혔다.

◆ 프리미엄 비건 매트리스 N32, ‘N32 뉴 프로모션’ 전개

프리미엄 비건 매트리스 브랜드 N32는 ‘모션베드’와 ‘폼 매트리스’의 조합을 앞세워 풍성한 할인·사은품 혜택을 제공하는 ‘N32 뉴 프로모션’을 전개한다고 1일 밝혔다.

N32는 ‘기업은 세상을 이롭게 해야 한다’는 경영철학 아래 지속돼 온 시몬스의 ESG 경영을 투영해 선보이는 브랜드다. 시몬스와는 브랜드 문화, 비주얼, 컨셉 등 전반적인 전개 방식에서 뚜렷한 차별성을 보여주며 독립적인 ‘멀티 브랜드’라는 평을 받고 있다.

N32 뉴 프로모션은 안전하고 건강한 수면을 지향하는 생활 트렌드가 확산하는 가운데, 비건 인증을 포함해 각종 안전 인증을 획득한 N32 제품을 합리적인 가격에 만나볼 기회다.

N32는 이번 프로모션을 통해 결혼을 앞둔 예비 신혼부부와 이사를 준비하는 가족 단위 고객, 자녀 침대를 고민 중인 학부모 등에게 △폼·스프링 매트리스 및 토퍼 △프레임 △베딩류 △퍼니처 △룸세트 등에 가격 혜택을 선사한다. 특히 ‘N32 모션베드’와 ‘N32 폼 매트리스’를 함께 구매할 경우 혜택은 더 커진다.

N32 모션베드는 N32 폼 매트리스와 결합해 사용할 수 있는 전동침대로, 5개의 플레이트로 분절돼 사용자의 자세나 수면 환경에 따라 세밀하게 각도 조절이 가능하다. 분절되는 모든 면에 ‘안전 센서’가 부착돼 끼임 발생 시 안전 모드가 자동으로 실행되고, ‘스판 안전 가림천’이 설치돼 영유아나 반려동물이 안으로 들어갈 수 없도록 했다.

여기에 △전용 앱 블루투스 연결 기능 △충전 포트 탑재 △모션 저장 모드(메모리 기능) 등도 갖춰 모션베드에 필요한 모든 편의 요소를 담았다.

가격 할인 외에 푸짐한 사은품도 준비했다. △토퍼 구매 시 N32 토퍼 슬리브 1개(총 14만원 상당) △100만원 이상 구매 시 N32 매트리스 솔리드 커버 1개(총 10만원 상당) △400만 원 이상 구매 시 N32 매트리스 솔리드 커버 1개, 화이트 컬렉션 루밀라 침구세트 1개, 룸 스프레이(총 62만원 상당) △600만원 이상 구매 시 N32 매트리스 솔리드 커버 1개, N32 아이슬란드 씨셀 화이버 듀벳 이불 1개, 화이트 컬렉션 루밀라 침구세트 1개, 룸 스프레이(총 107만원 상당)를 증정한다. 모든 사은품은 한정 수량으로 선착순 증정되며 조기에 소진될 수 있다.

여기에 최대 24개월 장기 카드 무이자 할부 프로그램 ‘N32 페이(N32 PAY)’를 활용하면 이자 0원에 N32 비건 매트리스를 소유할 수 있다. N32 페이는 N32 스튜디오, 공식몰에서 활용 가능하다.

또한, N32는 프로모션 기간 중 구매 고객을 대상으로 결제 금액에 상관없이 ‘프리미엄 배송 서비스’를 무료 제공한다. 매주 수요일에는 맞벌이 부부나 1인 가구 직장인 등을 위해 퇴근 후에 침대를 받을 수 있는 ‘이브닝 배송 서비스’를 운영한다.

N32 매트리스 전 제품의 원단과 패딩에 아이슬란드 청정지역의 유기농 해조류를 원료로 한 ‘아이슬란드 씨셀’ 소재가 적용됐다. 이를 통해 지난해 국내 침대 업계 최초 비건표준인증원으로부터 전 제품 비건 인증을 획득했다.

비건 인증 외에 환경부 국가 공인 친환경 인증, 라돈·토론 안전제품 인증, 불에 잘 타지 않는 난연 매트리스 생산 등도 실천하고 있다. 최근 독일 피부과학 시험 연구기관인 더마테스트로부터 ‘엑설런트(Excellent)’ 등급을 획득해 제품 안전성을 인정받았다.

◆ 유니클로, ‘모두를 위한 평화, 지구를 위한 우주’ 행사 진행

유니클로는 클럽포더퓨처와 협업한 ‘모두를 위한 평화’ 자선 티셔츠 출시를 기념해 ‘모두를 위한 평화, 지구를 위한 우주’ 행사를 지난달 30일 국립어린이과학관에서 개최했다고 1일 밝혔다.

모두를 위한 평화 프로젝트는 유니클로 파트너들이 디자인 제작에 참여한 자선 티셔츠 컬렉션이다. 올해 가을·겨울(FW) 시즌에는 미국의 비정부기구(NGO) 클럽포더퓨처와 암 면역치료 연구 공로로 2018년 노벨 생리의학상을 수상한 타스쿠 혼조 박사, 세계 챔피언 바둑 기사 료 이치리키가 디자인에 참여했다.

50명의 초등학생 및 학부모와 함께 천체물리학자이자 과학 크리에이터인 항성의 사회로 진행된 행사에서는 클럽포더퓨처의 우주인 앰버서더인 시안 프록터를 초대해 ‘우주에서 바라본 지구’를 주제로 특별한 대화를 나눴다.

아프리카계 미국인 여성으로서 최초로 민간 우주선에 탑승한 시안 프록터는 우주의 신비로움과 평화로운 지구의 중요성을 강조했다.

참여 아이들이 평화에 대한 생각을 엽서에 담아 로켓 모형 우체통에 넣는 ‘우주로 보내는 엽서’ 이벤트도 진행됐다. 엽서는 글로벌 우주 기업 블루 오리진의 로켓에 탑재돼 지상 100km 상공까지 비행 후 다시 지구로 귀환, ‘우주여행’ 인증 스탬프와 함께 아이들에게 전달될 예정이다.

유니클로 관계자는 “우주에서 본 지구는 나라 사이의 경계가 보이지 않는다. 그래서 우주를 탐험한 사람들은 지구가 하나의 집처럼 느껴지고, 우리 모두가 연결돼 있다는 것을 깨닫게 된다”며 “이번 자선 티셔츠 컬렉션은 단순한 평화의 염원이 아니라 우리 모두가 함께 힘을 모아 평화로운 지구를 만들어 나가야 된다는 메시지를 전달한다”고 밝혔다.

◆ 아디다스, 신세계 센트럴시티 팝업스토어 오픈

아디다스코리아는 1일부터 9일까지 서울 신세계 센트럴시티 ‘오픈 스테이지’에서 ‘스타디움 투 스트리트(Stadium to Street)’를 콘셉트로 팝업스토어를 연다.

이번 팝업스토어는 ‘낯선 조합이 더 재밌잖아 (FUN BEYOND RULES)’라는 캠페인 메시지를 통해 아디다스의 스포츠와 오리지널스 카테고리를 아우르며, 러닝, 축구 등 다양한 스포츠 의류·신발부터 트렌디한 스트리트 패션까지 함께 묶어 선보인다.

팝업에서는 아디다스 글로벌 앰버서더 손흥민, 정호연을 비롯해 박재범과 베이비몬스터, 펜싱 국가대표 오상욱, 레슬링 선수 장은실 등 다양한 컬쳐·스포츠 파트너들이 총출동한 캠페인 화보도 만나볼 수 있다.

팝업스토어에서는 구매 여부와 관계없이 포토 인화 서비스나 게임에 참여하면 코인을 받을 수 있고, 이를 활용해 가챠폰(gachapon) 캡슐 이벤트에서 스낵, 머그컵, 뱃지, 한정판 레디백 등 랜덤 선물을 받을 수 있다. 20만 원 이상 구매 고객에게는 이벤트 참여와 상관없이 한정판 레디백을 증정한다.

마커스 모렌트 아디다스 대표는 “아디다스는 스포츠에 뿌리를 두며, 패션과 문화, 라이프스타일과 지속적인 접점을 넓혀 왔다”며 “이번 신세계 센트럴시티 팝업스토어를 통해 스포츠와 패션을 자유롭게 넘나들며, 누구나 자신만의 방식으로 즐기고 표현할 수 있는 생생한 체험의 장이 될 것”이라고 밝혔다.

◆ 삼성물산 패션, 하반기 ‘멤버십 위크’ 프로모션

삼성물산 패션부문이 본격적인 가을로 접어드는 10월을 맞아 온·오프라인 통합 프로모션을 실시한다고 1일 밝혔다.

삼성물산 패션부문은 오프라인 매장과 온라인 쇼핑 플랫폼 SSF샵에서 19일까지 다양한 혜택을 제공하는 '멤버십 위크 프로모션'을 진행한다고 1일 밝혔다.

멤버십 위크 프로모션은 멤버십 고객에 대한 혜택을 강화하기 위해 삼성물산 패션부문이 지난해 10월 새롭게 만든 프로그램이다. 삼성패션 멤버십에 가입한 신규 및 기존 고객 모두에게 각각의 혜택을 제공하는 방식으로 반기에 한번씩 멤버십 위크 프로모션을 진행하고 있다.

삼성물산 패션부문은 오프라인 매장과 온라인 플랫폼 SSF샵에서 통합 멤버십에 가입하는 신규 고객에게 멤버십 위크 기간 동안 웰컴 금액 할인권을 제공한다. 10/30/50만원 이상 구매 시 각각 사용 가능한 2/6/10만원 금액권으로 가을 시즌 신상품을 최대 20% 할인된 가격에 구매 가능하다. 해당 금액권은 이달 31일까지 사용 가능하다.

또 멤버십 기존 고객에게는 주요 브랜드 매장에서 안내하는 QR코드를 통해 할인권을 지급한다. 5%, 10%, 15%로 구분된 랜덤 할인권으로 최대 50만원까지 할인 혜택을 제공한다. 주 1회 응모 가능하며, 멤버십 위크 기간 동안 사용 가능하다.

삼성물산 패션부문 영업전략담당 이귀석 상무는 “영업 프로모션을 기획할 때 언제나 고객을 중심에 놓고 의사결정을 해야 한다는 원칙을 가지고 있다”면서, “앞으로도 고객의 요구에 걸맞는 상품과 서비스를 제공하기 위해 계속 고민해 나갈 것”이라고 말했다.

◆ 대명스테이션, 소노스테이션으로 사명 변경…”그룹사 브랜드 통일”

대명소노그룹의 라이프 서비스 전문기업 대명스테이션이 소노스테이션으로 사명을 변경하고, 브랜드 또한 ‘대명아임레디’에서 ‘소노아임레디’로 새롭게 시작한다고 1일 밝혔다.

이번 사명 변경은 지난 2019년 대명소노그룹이 브랜드를 ‘대명’에서 ‘소노’로 브랜드를 바꾼 이후 6년 만의 변경으로, 글로벌 기업으로의 도약 중인 그룹의 행보와 발맞춰 ‘소노’ 브랜드 강화에 시너지를 낼 예정이다.

대명스테이션은 최근 정기 주주총회에서 소노스테이션으로 사명을 변경하겠다는 안건을 상정하고 이사회의 승인을 얻었으며, 이에 따라 이날부터 대명스테이션에서 소노스테이션으로 사명이 변경되어 운영한다.

소노아임레디는 꿈과 이상향을 뜻하는 이탈리아어 ‘소노(SONO)’와 준비가 되었다는 뜻의 ‘아임레디’가 결합해 ‘꿈을 이룰 준비가 되었다’는 의미를 가진다. 약 160만명의 회원을 보유한 대명스테이션의 이번 브랜드 변경으로 상조, 해외여행, 크루즈, 웨딩 등 라이프케어 서비스를 제공하는 브랜드로서의 확장된 의미를 지니게 됐다.

대명스테이션 관계자는 “이번 사명 및 브랜드 변경은 그룹사 브랜드인 ‘소노’의 국내외 영향력 강화에 발맞추고 최고의 시너지를 내기 위한 변화의 시작”이라며 “더욱 책임감 있는 고객 중심 경영과 혁신적인 서비스로 기업 가치를 높이기 위해 노력하겠다”고 말했다.

◆ 소노인터내셔널, 티웨이항공 제휴 할인 프로모션 진행

대명소노그룹 소노인터내셔널은 티웨이항공과 제휴하여 양사 고객에게 특별한 할인 혜택을 제공하는 프로모션을 진행한다고 1일 밝혔다.

먼저 10월 한달 간 소노호텔앤리조트 홈페이지를 통해 객실을 예약한 고객에게 티웨이항공 국내선 할인 혜택을 제공한다. 객실 예약시 제공되는 시크릿 쿠폰을 입력하면 티웨이항공 △김포·청주·광주·대구-제주 노선 △김포-부산 노선 항공권 결제 시 할인 혜택을 받을 수 있다. 해당 쿠폰은 10월 14일부터 12월 23일까지 사용 가능하다.

이와 함께 티웨이항공 홈페이지에서 항공권을 예약하는 고객을 대상으로는 소노호텔앤리조트 국내 6개 호텔·리조트에서 이용 가능한 객실 할인 쿠폰과 특별 혜택을 제공한다.

10월 한달 동안 티웨이항공 이벤트 페이지에서 항공권 예약 정보를 입력하면, 소노호텔앤리조트 홈페이지에서 객실 예약시 적용이 가능한 할인 쿠폰이 발급된다. △소노캄 비발디파크 △소노벨 변산 △소노벨 천안 △쏠비치 진도 △소노문 해운대 △소노캄 제주의 패밀리 및 스위트 타입 객실을 15% 할인된 금액으로 예약할 수 있고, 10월 10일부터 11월 30일까지 이용 가능하다.

또한 소노문 해운대에서 이용할 수 있는 조식 30% 할인, 라운지 주류 2잔을 무료로 이용할 수 있는 쿠폰을 추가 제공하고, 체크인시 티웨이항공 김포-부산 노선 당일 탑승권을 제시할 경우 주중 오후 1시까지 무료 레이트 체크아웃 서비스가 제공된다. 해당 혜택은 10월 1일부터 내년 2월 28일까지 이용할 수 있다.

대명소노그룹 소노인터내셔널 관계자는 “소노호텔앤리조트와 티웨이항공 제휴 이벤트를 통해 고객들이 보다 합리적이면서도 만족스러운 여행 경험을 누릴 수 있기를 기대한다”며 “앞으로도 다양한 제휴 혜택을 지속적으로 확대해 나갈 것”이라고 밝혔다.