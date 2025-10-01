벤틀리, 벤테이가 국내 누적 판매 1000대 돌파…고객 감사 캠페인 진행

벤틀리 벤테이가 아주르. 사진=벤틀리모터스코리아 제공

벤테이가 계약 출고 고객 대상 보증 연장, 유지보수 서비스 연장, 바디 & 파츠 프로텍션, 자기부담금 지원 등 특별한 혜택 제공해 고객 만족도 극대화

벤틀리모터스코리아의 한국 공식 파트너 벤틀리서울이 럭셔리 SUV 벤테이가의 국내 누적 판매 1,000대 돌파를 기념해 고객 감사 캠페인을 진행한다고 1일 밝혔다.

벤테이가의 국내 누적 판매 대수는 올해 3분기 기준 1,000대를 돌파하며 럭셔리 SUV 시장의 새로운 이정표를 세웠다.

이러한 인기 요인으로는 어떤 환경에서나 드러나는 강인한 주행성능과 영국 크루(Crewe)의 장인들이 수작업으로 완성한 독보적인 럭셔리함, 진보한 첨단 사양이 주효했다.

벤틀리서울은 벤테이가 국내 누적 판매 1,000대 돌파를 기념해 한국 고객들의 큰 성원에 보답하기 위한 벤테이가 고객 감사 캠페인을 진행한다.

먼저 2025년형 벤테이가 계약 출고 시 최대 2년 보증 연장의 혜택이 제공된다.

또 벤틀리 파이낸셜 서비스 이용 시 2년 유지보수 서비스 연장, 1년 이내 차대차 사고가 아닌 사유로 지정된 부위 및 부품에 손상이 발생하는 경우 복원수리 및 부품 교체 비용을 보상하는 ‘바디 & 파츠 프로텍션’ 보험 프로그램, 3년 이내 벤틀리 공식 서비스센터에서 자차보험수리 시 자기부담금을 지원하는 ‘자기부담금 지원 프로그램’ 등 고객의 편의성을 극대화한 특별 혜택을 제공한다.

벤테이가 고객 감사 캠페인은 10월 1일부터 10월 31일까지 진행되며, 보다 자세한 사항은 벤틀리 서울, 부산 및 대구 부티크 전시장을 통해 확인할 수 있다.

한편 벤틀리 벤테이가는 올해로 탄생 10주년을 맞이한 세계 최초의 럭셔리 SUV다.

벤테이가는 글로벌 시장에서 가장 사랑받는 벤틀리 모델이자 럭셔리 SUV 장르를 개척한 주역으로, 한국 시장에서도 2017년 첫 출시된 이래 큰 사랑을 받아왔다.

현재 국내에는 벤테이가 베이스, 아주르, 벤테이가 EWB 아주르 및 뮬리너 등 다양한 벤테이가 라인업이 소개되고 있다.

탄생 10주년을 기념해 뮬리너의 장인정신을 현대적인 럭셔리 감각으로 재해석한 한정판 벤테이가·벤테이가 EWB 아틀리에 에디션 또한 고객 인도를 진행 중이다.