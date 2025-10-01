시내버스 기사가 응급 처치로 의식 잃은 승객 목숨 구해

충북 제천에서 시내버스 운전기사가 심폐소생술(CPR) 등 재빠른 대처로 의식을 잃고 쓰러진 70대 승객의 생명을 구했다.



1일 제천시에 따르면 제천교통 소속 심병섭(57) 기사는 지난달 29일 오후 1시 6분께 자신이 몰던 시내버스 좌석에 앉아있던 70대 승객 A씨가 의식을 잃은 것을 확인했다.

제천시 제공.

A씨는 입을 벌린 채 제대로 숨을 쉬지 못했다.



금성면 사곡리의 한 도로변에 버스를 안전하게 정차시킨 심 씨는 119에 신고한 뒤 A씨를 눕히고 10여분간 심폐소생술(CPR)을 실시했다.



오후 1시 25분께 도착한 119 구급대가 A씨를 병원으로 옮겼다.



시 관계자는 "A씨는 의식을 회복하고 현재 건강을 회복 중"이라며 "버스 운행 중에 발생한 위급 상황에서 기사님이 재빨리 대처해 시민의 목숨을 구했다"고 설명했다. 시는 2년에 한 번씩 시내버스 운수종사자를 대상으로 심폐소생술 등 응급처치 교육을 실시하고 있다.



제천교통 관계자는 "기사들의 응급처치 교육과 안전 관리에 더욱 힘쓰겠다"고 전했다.

