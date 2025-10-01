경찰, ‘제주항공 참사’ 무안공항 인허가 등 전·현직 공무원 8명 추가 입건

12·29 제주항공 여객기 참사와 관련해 무안공항 인허가와 안전 검사를 담당한 전·현직 공무원이 추가로 형사 처벌 대상에 올랐다.

전남경찰청 제주항공 여객기 사고 수사본부는 1일 업무상과실치사상 혐의로 국토교통부 전·현직 관계자 8명을 불구속 입건했다고 밝혔다.

2024년 12월 29일 무안국제공항에서 탑승객 181명을 태운 제주항공 여객기가 착륙 중 활주로 외벽에 충돌한 뒤 화재가 발생해 179명이 숨지고 2명이 다치는 대형 참사가 발생했다. 연합뉴스

이들은 무안공항이 개항할 당시 공항 운영과 관련한 인허가 업무를 담당하거나 개항 이후 안전과 관련한 시설 검사 업무를 담당했던 것으로 알려졌다.

경찰은 무안공항에 콘크리트 구조물 형태의 방위각 시설(로컬라이저) 둔덕을 활주로 끝에 설치할 수 있도록 한 책임을 이들에게 물을 수 있다고 판단했다.

이로써 12·29 제주항공 여객기 참사로 입건된 사람은 모두 39명이다. 앞서 경찰은 관제 업무와 조류 예방 업무, 방위각 시설 건설 관련 업무 등을 맡은 15명을 자체 입건했다.

여기에 유가족이 고소한 국토부 장관과 제주항공 대표, 한국공항공사 대표 등 16명(중복 6명 제외)은 피고소인 신분으로 입건된 상태다.

경찰은 방위각 시설에 대한 국과수 감정 결과와 보강자료 등을 통해 수사를 이어간다는 계획이다.

전남경찰청 관계자는 “법과 원칙에 따라 신속하고 엄정한 수사를 하고 유족과 피해자 지원에도 만전을 다하겠다”고 말했다.