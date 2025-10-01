GS칼텍스 노사, 여수사랑상품권 10억원 구매

GS칼텍스 노사가 추석 명절을 맞아 석유화학 경기침체 등으로 어려움을 겪고 있는 여수지역 경제 회복에 앞장서고, ‘2026여수세계섬박람회’ 성공 개최를 기원하기 위해 여수사랑상품권 10억원을 구매했다.

GS칼텍스 노사는 1일 여수시장실에서 ‘여수 지역 경제 활성화 및 2026 여수세계섬박람회 성공 기원 협약식’을 개최했다. 이 자리에는 정기명 여수시장, 김성민 GS칼텍스 CSEO/각자대표 겸 생산본부장, 장대익 GS칼텍스 노동조합 위원장 등이 참석했다.

GS칼텍스 노사와 여수시가 여수시장실에서 여수사랑상품권 10억원 구매 약정식을 갖고 기념촬영을 하고 있다. GS칼텍스

이번 행사는 추석을 앞두고 GS칼텍스 노사가 여수사랑상품권 구매를 통해 지역시민으로서 지역 소상공인들과 상생하면서 지역경제 활성화에 도움이 되고, 내년으로 다가온 2026 여수세계섬박람회의 성공 개최를 함께 기원한다는 의미로 기획됐다.

장대익 GS칼텍스 노조위원장은 “여수시와 GS칼텍스는 뗄 레야 뗄 수 없는 관계”라면서 “여수가 잘 되야 회사 임직원들도 여수에서 근무한다는 자부심을 갖고 일할 수 있다. 상품권은 전통시장과 소상공인 가맹점에서 적극 사용하도록 홍보하겠다”고 말했다.

김성민 각자대표는 “지역경제가 어려울수록 민간의 선제적 소비 확대가 필요하다”며 “지역친화기업인 GS칼텍스부터 솔선수범해 상품권 구매를 통한 지역경제 활성화 및 2026 여수세계섬박람회 성공 개최 기원을 하게 됐다”고 말했다.