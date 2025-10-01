페이앤스토어, 페이앤 POS에 네이버페이 단말기 ‘커넥트’ 연동

POS 플랫폼 전문기업 페이앤스토어가 네이버페이(이하 'Npay')의 신형 오프라인 결제 단말기 ‘커넥트’에 연동한다고 1일 전했다.

‘커넥트’는 카드·네이버페이·NFC·QR 등 다양한 결제를 지원하며, 네이버 스마트플레이스와의 연동을 통해 리뷰·쿠폰·주문·포인트 적립 등의 기능을 아우르는 통합형 단말기다. 이번 출시로 네이버페이는 온라인을 넘어 오프라인 매장 생태계 확장에 속도를 내고 있다.

페이앤스토어는 자사 POS 솔루션 ‘페이앤 POS’를 통해 소비자와 ‘커넥트’를 가장 먼저 연결한다. 특히 네이버 스마트플레이스의 다양한 기능과 연동돼 별도의 설정 없이 사용이 가능하다는 점이 강점이다. 이에 따라 카페·식당 등 요식업 매장은 별도의 키오스크 없이도 페이앤 POS와 커넥트의 미니 키오스크 기능을 활용해 셀프 주문·결제를 구현할 수 있다.

이밖에 ▲주문·결제 동선 단축을 통한 회전율 향상 ▲결제 데이터 기반 마케팅 강화 등 운영 효율과 매출 개선 효과를 동시에 기대할 수 있다.

페이앤스토어 관계자는 “Npay 커넥트와의 연동은 소상공인 매장의 운영 방식을 근본적으로 바꾸는 계기가 될 것”이라며 “앞으로도 사장님에게 꼭 필요한 기술을 중심으로, 효율적인 매장 운영과 고객 경험 혁신을 동시에 이끌어내겠다”고 말했다.