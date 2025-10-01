[포토] 저스트 메이크업' 출연진 한자리에

메이크업 아티스트 이진수, 이사배, 정샘물, 가수 이효리, 서옥, 심우진PD, 박성환PD(사진 왼쪽부터)가 1일 서울 광진구 풀만 앰버서더 서울 이스트폴에서 진행된 쿠팡플레이 '저스트 메이크업' 제작발표회에 참석해 포즈를 취하고 있다.

'저스트 메이크업'은 대한민국을 넘어 세계적으로 K-뷰티를 대표하는 메이크업 아티스트들이 자신만의 색깔로 치열하게 맞붙는 초대형 메이크업 서바이벌 프로그램으로 이효리가 MC를 맡았다.