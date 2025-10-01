대구 동구, ‘2025년 전국 지방자치단체 일자리대상’ 우수상

대구 동구는 고용노동부가 주관하는 ‘2025년 전국 지방자치단체 일자리대상’에서 공시제 부문 우수상을 받았다고 1일 밝혔다.

이 상은 지방자치단체별로 한 해 동안 추진한 일자리정책 성과를 알리고, 이를 평가해 성공적인 우수사례를 공유·확산하고자 매년 개최하고 있다.

윤석준(가운데) 구청장이 일자리대상에서 우수상(기관표창)을 받은 뒤 직원들과 기념 촬영을 하고 있다. 대구 동구 제공

대구 동구는 차별화된 일자리정책을 추진하여 높은 평가를 받았다. 취업취약계층(중장년·여성·노인)을 위한 일자리 안전망 구축을 비롯해 청년 정착을 위한 청년도전지원사업, 첨단의료복합단지와 의료R&D지구가 위치한 지역적 특징을 살린 GMP인허가 전문인력 양성, 케이(K)-의료산업 청년리더 지원사업 등이 대표적이다.

이런 노력의 결과로 2024년 고용보험 피보험자는 전년 대비 2505명(3.62%) 증가했다. 30대 인구도 730명(1.68%) 늘어나는 등 고용 지표와 인구 유입 모두 개선되는 성과를 보였다고 구청은 설명했다. 또한 1만571개의 직·간접 일자리를 창출하며 2024년 일자리 목표(9836개)를 초과 달성했다.

윤석준 대구 동구청장은 “앞으로 청년인구 유입이 활성화되고 구민 삶의 질이 개선될 수 있도록 동구에 맞는 양질의 일자리를 창출하여 역동적인 경제도시 동구를 만들고자 최선을 다하겠다”고 말했다.