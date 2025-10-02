포스코, AI 기반 크레인 운송기술 적용

비정형 선재코일 정밀 자동 운반

안전시스템 강화 충돌 사고 예방

포스코그룹이 인공지능(AI)을 활용해 크레인으로 비정형 제품을 자동 운반하는 기술을 제철소에 본격 적용한다.

크레인이 제품 출하를 위해 선재 제품을 트레일러에 자동 상차하고 있다. 포스코DX 제공

포스코DX는 포스코와 같이 영상인식 AI와 정밀 위치제어 기술 등을 융합해 개발한 기술을 현장에 적용한다고 1일 밝혔다. 이 기술을 활용하면 한 번에 최대 8t에 달하는 선재 코일을 정확하게 운송할 수 있다고 한다. 철강재를 가늘게 뽑아 나선 형태로 감긴 선재 코일은 크기와 포장 형태가 제각각이어서 모양을 인식하기 어렵고 크레인으로 이동할 때 흔들림도 심해 자동화가 어려운 부품으로 꼽힌다.

크레인 자동화 기술엔 로프 길이에 맞춰 흔들림 정도를 예측해 자동 제어하는 ‘안티스웨이’ 기술도 적용했다. 현장 검증 결과 자동화 기술은 ±20㎜ 이내 정밀도와 99.5% 탐지율을 기록해 성능을 입증했다고 회사는 설명했다. 선재 창고 안에서 작업자와 차량이 크레인과 충돌하는 사고를 예방하기 위한 안전관리시스템도 강화했다. 라이다 센서를 제품 주요 통행 구간에 부착해 사람과 차량을 인식하고 크레인과의 충돌 위험 시 크레인 운행을 자동으로 제어하는 방식이다.

포스코는 크레인 자동화 기술을 제철소 내 다른 현장으로 확대하는 방안도 추진할 방침이다.

다른 비정형 제품인 후판 크레인의 자동화를 위해 개발한 매수제어 자동화 기술 등에 대한 현장 검증도 진행하고 있다.