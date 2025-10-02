“2030 잡아라”… SKT, 자급제 요금제 ‘에어’ 출시

5G 데이터 구간요금 6개 구성

2만9000원∼5만8000원 차별화

셀프 개통에 포인트 적립 혜택

SK텔레콤이 자급제 단말 이용자를 대상으로 한 새 통신 브랜드 ‘에어’를 출시했다. T 멤버십 등 부가 혜택을 없애 통신비는 낮추고 편의성을 높여 실용성을 중시하는 20·30세대 고객을 겨냥했다.

이윤행 SK텔레콤 air기획팀장이 1일 서울 성수동 T팩토리에서 자급제 전용 디지털 통신 서비스 '에어(air)'를 소개한 뒤 질의응답을 하고 있다. SK텔레콤 제공

SK텔레콤은 추석 연휴가 끝나는 오는 13일 자급제 단말 전용 통신 브랜드 에어를 출시한다고 1일 밝혔다. 에어는 △데이터 중심의 단순 요금제 △포인트 적립 혜택 △셀프 개통 등이 특징이다. SK텔레콤 요금제 중 자급제 고객 선호도가 높은 5G 데이터 구간 요금제 6개로 구성했다. 2만9000원(7GB)부터 5만8000원(무제한)까지 선택할 수 있다. 모든 요금제는 데이터를 소진하고도 추가 요금 없이 제한된 속도로 이용할 수 있다. 자급제 단말을 이용하기 때문에 무약정으로 가입·개통할 수 있고 언제든 해지가 가능하다.

통신비가 저렴한 알뜰폰을 이용하는 고객이 늘어나면서 실용성을 강화한 새 서비스를 내놓은 것으로 분석된다. 에어 요금제는 알뜰폰 5G 요금제보다 다소 비싸지만 차이가 크지 않다.

고객들은 전용 애플리케이션(앱)에서 가입과 개통, 해지, 상담 등 대부분 서비스를 이용할 수 있다. 가입 시 고객이 입력하는 절차를 최소화하고, 즉시 개통할 수 있는 이심(eSIM)을 지원한다. 유심은 당일 배송을 통해 빠른 셀프 개통도 가능하다.

에어 앱에서 미션을 수행해 쌓은 포인트를 요금 납부 등에 이용하는 ‘앱테크’도 가능하다. 걸을수록 포인트가 쌓이는 ‘만보기’나 게임에서 얻은 포인트를 최대 5000원까지 통신요금으로 낼 수 있다.