“與 지지” 44% vs “野 지지” 39%… 오차범위 내 백중세 [여론조사]

2026년 전국동시지방선거 민심은



국민 10명 중 7명은 “지방선거에 관심”

18∼29세 응답자 46%는 野후보 지지

서울 與野 지지 ‘42% vs 43%’로 박빙

인천·경기 6%P, PK 4%P 격차로 경합

광역단체장은 ‘다른 인물로 교체’ 56%

내년 6월 치러지는 9회 전국동시지방선거(광역자치단체장)에서 여야 후보 지지세가 오차범위 내인 것으로 여론조사 결과 나타났다. 지방선거 초기 판세가 여야 간 백중세 구도로 흘러가고 있는 것으로 분석된다. 국민 10명 중 7명 넘는 77%가 지방선거에 관심이 있다고 밝힌 가운데, 내년 지선에서 현 광역자치단체장 대신 다른 인물이 당선되어야 한다고 본다는 응답은 50%가 넘은 것으로 나타났다.

기표용구. 뉴스1

◆‘여당 당선’ 44%, ‘야당 당선’ 39%



1일 세계일보가 한국갤럽에 의뢰한 여론조사에서 내년 지방선거의 광역자치단체장 선거와 관련해 ‘여당후보가 많이 당선되어야 한다’고 응답한 유권자는 전체의 44%로 조사됐다. ‘야당후보가 많이 당선되어야 한다’는 응답은 39%로 오차범위 내였다. 세대별로 보면 18∼29세 응답자에서는 27%가 ‘여당후보’를, 46%가 ‘야당후보’를 지지한 반면, 40대에서는 59%가 여당후보가, 20%가 야당후보가 많이 당선돼야 한다고 답했다. 전통적으로 보수층 지지가 뚜렷한 70대 이상에서는 여당후보가 37%, 야당후보가 51%였다.



지역별로 볼 때 보수·진보 진영의 지지가 뚜렷한 영·호남의 경우, 여야 후보 지지도 뚜렷한 모양새를 띠었다. 광주·전라 지역의 경우 여당후보가 많이 당선되어야 한다는 응답이 66%로, 야당후보가 많이 당선돼야 한다는 응답 18%보다 우위를 보인 반면, 대구·경북에서는 여당후보가 많이 당선되어야 한다는 응답은 29%에 그쳤고, 야당후보가 많이 당선되어야 한다는 응답은 53%에 달했다,

주목할 부분은 서울이다. 서울의 경우 여당후보가 많이 당선되어야 한다는 응답이 42%, 야당후보가 많이 당선되어야 한다는 응답 43%로 치열한 경합을 벌였다. 같은 수도권인 인천·경기에서는 여당후보가 45%, 야당후보는 39%였다. 또 부산·울산·경남(PK)에서는 여당후보가 많이 당선되어야 한다는 응답이 38%, 야당후보가 많이 당선되어야 한다는 응답은 42%였다. 충청권의 경우엔 여당후보가 43%, 야당후보가 35%였다. 내년 지방선거 초반 판세가 어떻게 형성되고 있고, 여야가 어느 지역에 주력을 펴게 될지 짐작할 수 있는 대목이다.



내년 선거에서 현 시장·도지사 등 광역자치단체장이 한 번 더 당선되는 것이 좋냐는 질문에는 전체 응답자의 25%가 ‘한 번 더 당선되는 것이 좋다’고 답변한 반면, ‘다른 인물이 당선되는 게 좋다’는 답은 56%로 오차범위 밖에서 교체를 원하는 응답이 더 높았다. 모름·응답 거절은 19%였다.



한편, 내년 지방선거 관심 여부 조사를 기반으로 여야 후보 지지세를 조사하게 될 경우, 지방선거에 관심이 있다고 한 유권자 중 48%가 여당후보가 많이 당선되어야 한다고 답변했고, 야당후보가 많이 당선되어야 한다고 한 유권자는 37%였다. 지방선거에 관심이 없다고 한 유권자 중의 30%는 ‘여당후보’가, 44%는 ‘야당후보’가 많이 당선되어야 한다고 했다.

◆응답자 77% “지선 관심”



내년 지방선거 관심 여부 질문에 ‘관심이 있다’고 답한 77%는 ‘관심이 매우 많다’는 응답 48%, ‘약간 있다’는 응답 29%를 합친 결과(소수점 반올림 등으로 합계에 차이)다. 반면 ‘관심이 없다’는 응답은 ‘별로 없다’(17%)와 ‘전혀 없다’(6%)를 합친 23%를 보였다. 2022년 8회 지방선거의 투표율은 50.93%로 역대 지방선거는 50%대의 투표율이 일반적이다.



세대별로 볼 때엔 18∼29세에서 ‘관심이 있다’는 비율이 62%인 반면, 50대는 87%가 ‘관심이 있다’고 답했다. 특히 20대의 경우, 26%만이 ‘매우 관심이 있다’고 했고, ‘약간 있다’는 응답은 36%였다. 대부분 연령대에서 지방선거에 ‘매우 관심이 있다’는 비율이 50% 내외를 기록한 것과는 대비된다. 보수층에서는 77%가, 중도층에서는 73%, 진보층에서는 85%가 내년 지방선거에 관심이 있다고 답변했다. 연령대별로는 30∼50대에서는 ‘다른 인물 당선’ 응답이 60%대를 기록했다.



이번 조사는 9월29일부터 30일까지 이틀 동안 전국 만 18세 이상 남녀 1010명을 대상으로 무선 전화 인터뷰 방식으로 진행했다. 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%포인트, 응답률은 9.9%다. 더 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.