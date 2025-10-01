캄파리코리아는 미국을 대표하는 프리미엄 버번 위스키, 와일드 터키의 상징적인 숫자 ‘101’을 기념하고, 소비자들에게 와일드 터키의 정통성과 다양한 풍미를 체험할 수 있는 기회를 제공하기 위해 10월 한 달간 전국 101개 이상의 바와 레스토랑, 호텔에서 ‘와일드 터키 101데이(Wild Turkey 101 Day)’를 개최한다고 1일 밝혔다.

캄파리코리아, 10월 한 달간 ‘와일드 터키 101데이’ 개최. 캄파리코리아 제공

진한 오크 향, 바닐라와 캐러멜 노트, 그리고 강렬하면서도 균형 잡힌 맛으로 전 세계 위스키 애호가들에게 큰 사랑을 받고 있는 와일드 터키에서 ‘101’ 숫자는 브랜드 핵심 제품군에 대한 정체성의 의미를 담고 있다. 101 프루프(Proof)는 위스키 도수를 프루프 단위로 표현한 것으로, 알코올 도수 50.5%를 의미한다.

일반 위스키의 도수가 40~50% 수준인 것과 비교할 때, 101은 상대적으로 높은 도수로 풍부하고 깊이 있는 풍미를 제공한다. 이는 와일드 터키의 고품질과 전통적 정통성을 상징하는 핵심 요소로 자리매김해 왔다.

이번 행사는 켄터키 전통 방식으로 제조된 아메리칸 위스키 와일드 터키의 깊은 풍미와 장인 정신을 강조하는 동시에, 위스키 애호가와 새로운 소비자 모두에게 다채로운 체험 기회를 제공하고자 기획됐다.

행사 기간 동안 와일드 터키 대표 101 계열 위스키 4종과 존쿡 델리미트(JohnCook DeliMeat)의 스모크 치즈 소시지를 합리적인 가격으로 페어링해 즐길 수 있다. 특히 와일드 터키의 달콤하면서도 진한 바닐라와 말린 과일, 다양한 향신료 풍미는 존쿡 델리미트의 육즙이 풍부한 소시지와 만나 더욱 균형 잡힌 맛을 선사할 것으로 기대된다. 소비자들은 친숙한 식재료와의 조합을 통해 프리미엄 위스키의 깊은 풍미를 부담 없이 경험할 수 있으며, 이를 통해 와일드 터키 브랜드가 지닌 정통성과 고유한 가치를 자연스럽게 경험할 수 있다.

캄파리코리아 관계자는 “이번 와일드 터키 101데이를 통해 소비자들이 브랜드의 상징적인 숫자인 ‘101’의 의미를 직접 체험하는 동시에 아메리칸 위스키와 음식 문화가 결합된 새로운 미식 경험을 즐기기를 바란다”며 “단순한 술자리를 넘어 위스키를 문화와 라이프스타일로 만나는 계기가 되기를 기대한다”고 말했다.