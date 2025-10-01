말년에 무속인 신내림… ‘용의 눈물’ 배우 김주영 별세

‘정도전’ 끝나고 무속인 생활

연기에 대한 열정 내비치기도

사극 ‘용의 눈물’과 ‘정도전’ 등에서 선 굵은 연기를 보여준 배우 김주영이 별세했다. 향년 73세.

고인은 젊은 시절에 폐결핵 걸렸던 적이 있으며, 폐가 약한 상황에서 폐렴을 앓다가 지난달 30일에 세상을 떠난 것으로 알려졌다.

김주영은 중앙대 연극영화학과를 졸업하고 1974년 MBC 공채 탤런트 6기로 배우 생활을 시작했다. 이후 동양방송(TBC) 15기 공채로 합격했다

‘수사반장’에서 악역으로 시청자들에게 눈도장을 찍었으며, 1985년 MBC 베스트 극장 ‘달빛 자르기’에서 처음으로 주연을 맡았다.

이후 수많은 대하 사극에서 인상적인 연기를 선보였다.

‘조선왕조 오백년’ 시리즈와 ‘용의 눈물’, ‘왕과 비’, ‘태조 왕건’, ‘정도전’ 등에서 장군이나 대신 역할을 주로 맡았다.

그는 2014년 ‘정도전’을 끝으로 연기 활동에 나서지 않았다.

김주영은 생전 한 방송에 출연해 “드라마 정도전이 끝나고 몹시 아프기 시작했다. 폐가 심장을 눌러서 호흡할 수가 없어서 폐를 절제하고, 다른 쪽 폐는 봉합했다”고 건강 악화를 고백한 바 있다.

이어 이 같은 건강 문제가 신병 때문이라고 보고 “가족들과의 상의하에 신내림을 받게 됐다”며 무속인이 된 근황을 알렸다.

그는 이 방송에서 무속인이 됐지만 “연기는 죽을 때까지 하고 싶다”며 연기에 대한 열정도 내비쳤다.

발인은 2일, 장지는 인천가족공원이다.