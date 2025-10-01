김영록 지사 "전남 핵심 전력망, 국가기간 설비 지정 환영"

김영록 전남지사는 1일 "전남의 핵심 전력망 설비를 국가 기간 전력망 설비로 신속히 지정한 것을 온 도민과 함께 크게 환영한다"고 밝혔다.



전남도에 따르면 이날 김민석 국무총리 주재로 열린 '제1차 전력망 확충위원회'에서는 전남지역 송변전 계획 설비가 기간 전력망 설비로 지정됐다.

전력망 확충위원회. 연합뉴스

신해남∼신장성 96㎞ 구간과 신해남∼신강진 27㎞ 구간 등 총 123㎞ 송전선로를 비롯해 서해안 HVDC(고압직류선) 등 재생에너지 확대를 위한 345kV 이상의 핵심 송변전 설비가 지정됐다.



이번 지정으로 정부의 35개 인허가 특례로 관련 절차가 대폭 단축되고 일부 사업 예타 면제, 환경영향평가 개선, 도로 등 SOC 공동 건설 추진 등 범정부 차원의 지원이 이뤄진다.



주민과 지자체에 대한 보상·지원도 강화되며, 통상 13년이 소요되던 전력망 구축을 표준 공기 9년으로 단축, 4년이나 앞당겨 설비 구축을 완료할 수 있게 됐다.



전남도는 출력제어 문제가 해소되면 전남 전역에서 생산된 전기를 안정적으로 송전할 수 있어 국내 기업과 글로벌 인공지능(AI) 기업 유치로 이어질 것으로 기대한다.



김 지사는 "우리 지역에서 생산한 재생에너지를 도내 산업단지와 주민이 직접 사용하는 에너지 자립 체계가 구축돼 기업과 도민이 더 저렴한 전기료 혜택을 누릴 수 있을 것"이라고 말했다.



그는 이어 "전남이 주도하는 새로운 성장 모델인 에너지 기본소득 연간 1조 원 시대를 열어가겠다"며 "국가 기간 전력망 구축이 차질 없이 추진되도록 모든 행정적 지원을 다하겠다"고 말했다.

