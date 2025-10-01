李대통령, 대중문화교류위에 “큰 역할 해달라” 주문

응원봉 들고 사진 촬영도

이재명 대통령은 1일 공식 출범한 대통령 직속 대중문화교류위원회에 “대한민국과 세계를 잇는 가교로써 교류, 협력의 확대와 관련 산업의 성장까지 함께 이룰 수 있도록 큰 역할을 해달라”고 당부했다. 이 대통령은 “우리 대중문화가 한국 경제의 미래를 책임질 핵심 산업으로 거듭날 수 있도록 적극적으로 지원하겠다”고도 약속했다.

이재명 대통령이 1일 경기 고양시 킨텍스에서 열린 대중문화교류위원회 출범식에서 응원봉을 들고 문화공연 행사장에 입장하고 있다. 왼쪽은 박진영 공동위원장. 연합뉴스

이 대통령은 이날 경기 고양 킨텍스 2전시장에서 열린 대중문화교류위 출범식에 참석해 박진영 공동위원장(JYP엔터테인먼트 대표 프로듀서)과 민간위원 26명에게 위촉장을 수여하면서 이같이 말했다. 민간위원으로는 장철혁 SM엔터테인먼트 대표, 이재상 하이브 대표, 양민석 YG엔터테인먼트 대표, 정욱 JYP엔터테인먼트 대표 등 국내 대표 기획사 수장을 비롯해 강대현 넥슨코리아 대표, 박병무 엔씨소프트 대표 등 대중문화 관련 유명 인사들이 위촉됐다.

이 대통령은 “‘지원하되 간섭하지 않는다’는 ‘팔길이 원칙’을 철저히 지켜 현장에서 자율성과 창의성이 제대로 발휘되도록 지원하겠다”고 강조했다. 위원들에게는 “정책이 실질적이고 가시적인 성과를 거둘 수 있도록 든든하게 역할 해달라”고 요청했다.

이 대통령은 ‘오직 한없이 가지고 싶은 것은 높은 문화의 힘’이라는 백범 김구 선생의 말을 인용하며 “마침내 그 말처럼 음악과 영화, 영상, 게임, 웹툰 등의 ‘K-컬처’는 더 이상 우리만의 것이 아니라 전 세계인이 함께 소통하고 공감하는 유력한 매개체로 발전했다”고 평가했다. 이 대통령은 이어 “가장 한국적인 것이 가장 세계적인 것”이라며 “백범의 꿈처럼 높은 문화의 힘으로 세계를 선도하는 대한민국이 됐으면 좋겠다”고 말했다.

이날 한복 차림으로 참석한 이 대통령과 박 위원장, 최휘영 문화체육관광부 장관은 출범식에 앞서 행사장에 마련된 ‘K-컬처 체험 공간’을 둘러봤다.

강유정 대통령실 대변인은 브리핑에서 “이 대통령은 K팝 팬들의 다채로운 응원봉을 둘러본 후 블랙핑크 응원봉을 들고 기념 촬영을 했다”고 소개했다. 박 위원장이 “응원봉은 K팝 팬들을 객체가 아닌 공연의 일부로 이끄는 가장 중요한 요소”라고 설명하자 이 대통령은 이를 ‘팬 주권주의’라고 즉석에서 명명하기도 했다. 또 셀프 촬영 부스에 들러 방탄소년단(BTS) 멤버 RM이 등장하는 프레임을 배경으로 박 위원장과 함께 셀프 사진을 찍는 등 체험 공간을 즐겼다.