농협경제지주, 농협 가공식품 우수성 적극 홍보

장지윤 농협경제지주 식품지원부장(왼쪽 2번째)이 25일부터 나흘간 서울 양재동 aT센터에서 열린 「2025 대한민국 농업박람회」에서 관계자들과 함께 농협 가공식품을 홍보하고 있다. 농협중앙회 제공

농협(회장 강호동) 경제지주(농업경제대표이사 박서홍)는 지난달 25일부터 나흘간 서울 양재동 aT센터에서 열린 「2025 대한민국 농업박람회」에 참가했다.

올해로 7회째를 맞이한 이번 박람회는 농업이 가진 다원적 가치와 발전 가능성을 국민에게 알리기 위해 매년 농림축산식품부 주최, 농림수산식품교육문화정보원 주관으로 열리고 있다.

농협경제지주는 이번 박람회에서 농협식품과 함께 K-FOOD관 내 총 4개 부스를 운영하며 다양한 종류의 농협 가공식품을 전시·홍보했다.

또한, 참관객은 시식행사를 통해 ▲쌀이요 쌀과자(청원생명조공법인) ▲해브어라이스데이(동밀양농협) ▲미니웨하스(농협식품) 등 쌀 가공식품의 맛과 우수성을 직접 체험할 수 있었다.

아울러,「2025 우리쌀·우리술 K-라이스페스타*」사전예약 이벤트와 농협 가공사업 OX 퀴즈쇼를 진행하고, 참여자들에게 ▲쌀 가공식품 ▲한국농협김치 ▲우산 등을 경품으로 증정했다.

* (주최·주관)농협경제지주 (후원)농식품부 (기간)11.28~30 (장소)일산킨텍스 제1전시관 3홀

박서홍 농업경제대표이사는 “이번 농업박람회 참가를 통해 많은 분들께 농협 가공식품의 경쟁력과 가치를 알릴 수 있었다”면서 “앞으로도 국산 농산물 소비 확대와 농가 판로 확보를 위해 최선을 다하겠다”고 밝혔다.