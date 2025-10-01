2025 경북도민의 날, APEC 성공 기원 경주 총집결

이철우 지사 “APEC, 대한민국을 초일류 국가 도약의 역사적 전환점”

도내 22개 시군, 1700여 명 모여 APEC 성공개최 한마음 다짐

자랑스러운 경북도민상, 김재왕 경북적십자회장 등 37명 수상

경북도는 1일 오후 경주엑스포대공원 백결공연장에서 ‘2025년 경북도민의 날’ 기념식을 개최했다고 밝혔다.

경북도민의 날 기념 APEC성공기원 퍼포먼스. 경북도 제공

이날 기념식은 이철우 도지사, 최병준 도의회 부의장, 임종식 도교육감, 지역 국회의원, 22개 시장·군수와 의회 의장, 도의원, 기관 단체장, 출향 도민, 지역 주민 등 1700여 명이 참석했다.

특히 한 달 앞으로 다가온 아시태평양경제협력체(APEC)를 ‘경북의 힘으로 역대 가장 성공적인 APEC으로 만들자!’는 도민 총결집의 장이 됐다.

기념행사는 신라시대 왕의 행차나 사신 접견 등 큰 행사가 있을 때 연주하던 신라 고취대를 선두로 경북도기와 22개 시군기가 입장하고, 자랑스러운 도민상 시상, 대통령 축하 메시지, 기념사와 축하 인사, 도민 희망 메시지 상영, APEC 성공개최 다짐 퍼포먼스, 축하공연 등의 순으로 진행됐다.

경북의 명예를 높이고 지역 사회 발전에 공헌한 사람에게 주어지는 자랑스러운 도민상에는 총 37명이 수상했다.

경북도민의 날 기념 자랑스런 도민상 수상자들이 기념촬영을 하고 있다.

먼저, 대한적십자사 경북지사 김재왕 회장은 각종 재난 재해 발생 시 구호 활동과 의료봉사, 자연보호협의회 김금필 부회장은 국토대청결 등 환경정화 활동, 새마을지도자협의회 조성현 회장은 새마을운동 세계화, 골굴사 경산포교원 칼야나푸르 망글라(스리랑카 승려) 원장은 외국인 근로자 권익 보호와 범죄예방 등 각 분야에서 지역 사회에 헌신한 공로를 인정받았다.

시군별로는 △포항시 강석암, 김경휴, 정희정 △경주시 김광해, 이상걸, 한정희 △김천시 윤재천, 김주영 등이 수상했다.

도민의 날을 맞아 지역 현장에서 각자의 일에 묵묵히 최선을 다하고 있는 도민들의 희망과 응원이 담긴 영상 메시지도 상영됐다. 영상 메시지에는 마을 이장, 마을순찰대, APEC 자원봉사자, 세쌍둥이 가족, 청년 농업인, 독도경비대 등의 목소리가 담겼다.

특히, APEC 성공 다짐 퍼포먼스에서는 이철우 도지사와 최병준 도의회 부의장, 임종식 도교육감, 국회의원, 22개 시장･군수가 다 같이 무대에 올라 대북을 치고, 행사에 참여한 1700여 명과 함께 APEC 성공 표어가 새겨진 수건을 펼치면서 한마음으로 성공 결의를 다졌다.

이철우 도지사가 경북도민의 날을 맞아 기념사를 하고 있다.

이재명 대통령은 축하 전문을 통해 “2025년 APEC 정상회의가 세계사의 새로운 역사로 기록될 수 있도록 도민들의 힘을 모아주시길 바란다. 정부도 이번 회의가 경북의 위상과 대한민국의 국격을 높일 수 있도록 모든 지원을 아끼지 않겠다”라며 응원했다.

이철우 도지사는 기념사에서 “인구 25만 명의 소도시 경주의 APEC 유치에는 국민적 지지를 이끈 경북도민들의 저력이 있었다. 경북 경주 APEC은 대한민국을 초일류 국가로 도약시키는 역사적 전환점이 될 것이다. 삼국을 통일한 신라의 수도에서 한반도 평화와 번영의 길을 열고 세계가 주목하는 ‘경주 빅딜’을 반드시 이루겠다”라고 말했다.

경북도민의 날 기념 애국가 퍼포먼스.

한편, 경북도민의 날은 신라가 지금의 경기도 양주인 매소성 전투에서 당나라 군사 20만 명을 격퇴하고 삼국통일의 기틀을 마련한 날( 서기 675년 음력 9월 9일, 양력 10월 23일)을 기념하고자 1996년 경상도 개도 100주년을 맞아 10월 23일을 기념일로 지정했다.

경북도는 이번 경북도민의 날은 한 달 앞으로 다가온 2025년 APEC 정상회의 준비와 범도민적 관심을 환기하기 위해 일정을 앞당겨 이날 개최했다.