K메모리 글로벌 위상 입증… 아·태 AI허브 도약 기대감 [뉴스 투데이]

삼성·SK ‘스타게이트 동맹’은



HBM시장 SK·삼성 79% 점유

안정적 기술력·공급망 독보적

SK, 서남권 AI DC 구축 MOU

한국형 스타게이트 발판 마련

삼성, 플로팅 DC 공동개발도

오픈AI 글로벌 파트너로 우뚝

이번 오픈AI와 삼성·SK의 협력은 글로벌 인공지능(AI) 산업에서 한국 메모리 반도체의 입지를 보여준 사례라는 평가가 나온다. 업계에선 AI 데이터센터(DC) 구축 협력 등 오픈AI와의 협업이 촉발할 AI 인프라 혁신은 한국이 아시아·태평양의 AI 허브 국가로 도약하는 발판이 될 것이라는 기대감이 감지된다.



1일 업계에선 삼성과 SK가 오픈AI가 주도하는 5000억달러(약 700조원) 규모의 글로벌 인공지능 데이터센터(AI DC) 구축 사업 ‘스타게이트 프로젝트’에 핵심 파트너로 참여하게 된 것은 예정된 수순이라는 분석이 나온다. AI DC에 필요한 고성능·저전력 D램 시장에서 삼성전자와 SK하이닉스가 막대한 영향력을 보이고 있어서다.

대통령실 찾은 샘 올트먼 이재명 대통령이 1일 오후 서울 용산 대통령실에서 챗GPT 개발업체인 오픈AI의 샘 올트먼 최고경영자(CEO)를 만나 국내 인공지능(AI) 산업 발전과 협력 방안 등에 대해 이야기하고 있다. 왼쪽부터 최태원 SK그룹 회장, 이재용 삼성전자 회장, 올트먼 CEO, 이 대통령. 대통령실사진기자단

대표적으로 고대역폭메모리(HBM)가 있다. 올해 2분기 기준 HBM 시장 점유율은 SK하이닉스가 62%, 삼성전자가 17%로 한국이 총합 79%를 차지하고 있다. 낸드플래시 메모리 분야도 삼성전자 32.9%, SK하이닉스 21.1%로 합산 점유율이 시장 과반(54%)에 달한다.



스타게이트 프로젝트에 필요한 막대한 메모리 물량을 안정적으로 감당할 수 있는 기술력과 공급망을 보유한 기업은 전 세계에서 삼성전자와 SK하이닉스 외엔 찾기 힘들다는 평가도 있다. 일례로 삼성전자는 지난 5년간(2020∼2024년) 반도체 시설투자에 약 220조원을 투자했고, 올해 기준 D램 웨이퍼 생산량이 업계 최고 수준인 769만5000장에 이른다. SK하이닉스는 올해 상반기 삼성전자를 제치고 D램 글로벌 매출 1위를 달성했고, 일찌감치 HBM 시장을 선점하며 시장 ‘큰손’인 엔비디아에 5세대 HBM(HBM3E) 제품을 사실상 독점 공급하는 등 생산량을 지속해서 늘려왔다.



오픈AI와의 AI DC 관련 협력도 막대한 파급 효과가 기대된다.

삼성전자, SK하이닉스. 뉴시스·연합

이날 SK텔레콤은 국내 서남권에 오픈AI 전용 AI DC를 공동 구축하는 양해각서(MOU)를 체결했다. ‘한국형 스타게이트’를 실현하는 셈이다. 양사는 AI 데이터센터를 기반으로 기업·소비자간거래(B2C)·기업간거래(B2B) AI 활용 사례를 발굴하고, 차세대 컴퓨팅과 데이터센터 설루션의 시범 운용까지 협력할 계획이다.



SK그룹으로선 이번 협약으로 ‘AI 벨트’를 형성하게 됐다. 현재 SK그룹이 아마존웹서비스(AWS)와 건설 중인 ‘SK AI DC 울산’에 이어 서남권 AI DC가 완공되면 동서를 연결하는 AI 벨트가 구축돼 대한민국 전역의 AI 대전환을 가속화하는 계기가 될 것으로 보인다.



삼성은 메모리 공급 외에도 그룹 차원에서 오픈AI와의 전방위적인 협력 체계를 구축하는 성과를 거뒀다.



삼성SDS는 기존 첨단 데이터센터 기술을 기반으로 스타게이트 AI DC의 설계, 구축, 운영 등 전 분야에서 오픈AI와 협력하는 파트너십을 맺었다. 또 국내 최초로 오픈AI 기업용 서비스를 판매하고 기술지원을 할 수 있는 리셀러 파트너십을 체결, 향후 국내 기업들이 오픈AI 챗GPT 엔터프라이즈 서비스를 사용할 수 있도록 지원할 예정이다.

오픈AI 샘 올트먼 대표가 1일 용산 대통령실에서 이재명 대통령 접견 중 발언하고 있다. 연합

삼성물산과 삼성중공업은 글로벌 AI DC의 발전을 위해 오픈AI와 협업하고, 특히 플로팅(부유식) DC 공동 개발에 나서기로 했다. 해상에 설치하는 첨단 플로팅 DC는 기존 DC 대비 공간 제약이 적고 냉각 비용을 절감할 수 있지만, 극악의 기술 난도로 인해 아직 몇몇 국가에서만 상용화를 위한 연구개발이 진행되고 있다. 삼성물산과 삼성중공업은 독자 기술을 바탕으로 플로팅 DC, 부유식 발전설비, 관제센터 개발을 추진할 예정이다.



삼성·SK와 오픈AI의 파트너십은 단순히 기업 간 협업을 넘어 한·미 양국 차원에서 AI 협력의 물꼬를 트는 계기가 될 것이라는 분석도 나온다. AI DC가 국가 경제와 안보 차원에서 전략적 자산으로 간주돼서다. 재계 관계자는 “AI 소프트웨어에서 강점을 가진 미국과 메모리 반도체에서 강점을 가진 한국의 협력은 상호 보완적 구조”라며 “이번 파트너십은 단순 기술 협력을 넘어 경제 안보 차원에서도 중요한 국가 간 AI 동맹의 전략적 모델로 평가된다”고 말했다.



샘 올트먼 오픈AI 최고경영자(CEO)는 이날 오픈AI 공식 블로그에서 “한국은 AI 분야에서 세계적인 리더가 될 수 있는 모든 요소를 갖췄다. 뛰어난 기술 인재, 세계적 수준의 인프라, 강력한 정부 지원, 활발한 AI 생태계가 있다”며 “삼성, SK, 한국 정부와 함께 한국의 AI 비전을 지원하게 돼 기쁘게 생각한다”고 전했다.