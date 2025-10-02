세계일보
김포시민, 일산대교 통행료 50% 지원

입력 : 2025-10-02 06:00:00
수정 : 2025-10-01 21:27:05
김포=강승훈 기자 shkang@segye.com
市, 이르면 2026년 하반기부터 적용

경기 김포시가 인근 고양시와 가장 빠르게 연결되는 일산대교의 ‘절반 요금’ 시행에 나선다. 시민들의 통행 이동권 보장과 경제적인 부담을 줄이기 위한 취지다. 김포시는 연말까지 일산대교 통행료 50% 지원에 필요한 법적 근거인 관련 조례를 제정할 계획이라고 1일 밝혔다. 이후 시는 일산대교㈜와 협력해 차량 등록정보와 통행기록을 연계하는 시스템을 구축하고, 이르면 내년 하반기부터 본격 지원이 이뤄질 것으로 내다봤다.

김포와 고양을 잇는 1.84㎞ 길이의 일산대교는 경기 서북부 주민들의 교통권 확대를 위해 민간투자 방식으로 건설됐다. 2008년 5월 개통해 국민연금공단이 2038년까지 운영권을 갖고 있다. 일반 승용차가 이곳을 지나려면 1200원을 내야 한다. 1㎞당 통행료는 652원으로, 다른 주요 민자도로에 비해 3∼5배 비싸다.

시는 그동안 도와 협력해 통행료 무료화에 지속적으로 머리를 맞댔다. 하지만 지자체의 재정 여건 등 여러 사유로 인해 단기간 내 실현에는 어려움이 컸다. 시민 체감도가 높은 교통비 부담을 일정 부분 해소하고자 이번 조치를 취했다는 게 시의 설명이다. 향후 정책이 시행되면 김포에 등록된 차량은 600원만 부담하게 된다. 하루 1대당 왕복 1회 기준이다. 시는 평일 출퇴근 시간대 차량으로 우선 시행하고, 점차 확대해 나갈 방침이다.

강승훈 기자

