‘용의 눈물’ 배우 김주영, 폐렴으로 별세…향년 73세

사극 ‘용의 눈물’, ‘정도전’ 등에서 선 굵은 연기를 보여준 배우 김주영이 별세했다. 향년 73세.



1일 유가족에 따르면 고인은 최근 폐렴 증세로 중환자실에서 집중 치료를 받아왔으나 지난달 30일 오후 3시 30분쯤 세상을 떠났다. 중앙대 연극영화학과를 졸업한 뒤 1973년 MBC 6기 공채 탤런트로 데뷔한 고인은 드라마 ‘수사반장’을 통해 시청자들에게 눈도장을 찍었다. 이후 ‘조선왕조 오백년’ 시리즈, ‘용의 눈물’, ‘왕과 비’, ‘태조 왕건’, ‘명성황후’, ‘무인시대’, ‘해신’, ‘천추태후’, ‘정도전’ 등 수많은 대하 사극에서 인상적인 연기를 펼쳤다.