경기도민 61% “도정 잘한다”… 3%P 상승

경기도민 10명 가운데 6명 이상이 도정 운영을 긍정적으로 평가하는 것으로 나타났다.



1일 경기도에 따르면 지난달 10~14일 도민 2000명을 대상으로 한 전화 면접조사에서 김동연 지사에 대한 긍정 평가가 61%, 부정 평가는 22%로 집계됐다. 구체적으로는 ‘매우 잘하고 있다’(10%), ‘대체로 잘하고 있다’(51%), ‘매우 못하고 있다’(5%), ‘대체로 못하고 있다’(17%)로 의견이 갈렸다. ‘모른다’는 답변은 17%였다. 올해 6월 민선 8기 3주년 조사 결과보다 긍정 의견은 3%포인트 상승했고 부정 의견은 5%포인트 하락했다.



도민들은 향후 중점적으로 추진해야 할 정책 분야(복수 응답)로 민생경제(35%), 복지·돌봄(26%), 교통(24%), 청년(21%), 주거(18%), 균형발전(18%) 등을 꼽았다. 권역별로는 경기북부에서 균형발전(32%)과 교통(26%) 등을, 경기남부에선 민생경제(36%)에 대한 수요가 높았다.



경기북부 주민들의 경우 ‘북부대개발’ 사업에 73%가 관심을 보였다. 기대효과로는 교통 인프라 개선(60%), 기업 유치와 일자리(45%), 생활편의시설 확충(45%) 등을 꼽았다. 불필요한 기관 이전과 시설 투자에 따른 예산 낭비(45%)라는 지적도 나왔다. 미군 반환공여지 개발에 대해선 54%가 관심을 드러냈다.



경기남부 주민들은 ‘100조원 투자유치’에 대한 인지도가 29%로 낮았으나 관심도는 61%에 달했다.



이번 조사는 경기도에 사는 18세 이상 도민을 대상으로 휴대전화 가상번호를 활용한 전화면접조사 방식으로 진행했다. 표본오차는 95% 신뢰 수준에서 ±2.2%포인트이다.