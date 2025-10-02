"경주 APEC 한 달 앞으로"… 시민 3000명 성공개최 결의

30일 'APEC 정상회의 성공개최 범시민실천결의대회' 개최

분야별 APEC 손님맞이 실천 결의, 전세계가 감동할 K-APEC 다짐

경북 경주시는 '2025 APEC 정상회의' 개막을 한 달 앞두고 시민의 힘을 하나로 모아 성공개최 의지를 다졌다.

경주시는 지난 9월 30일 실내체육관에서 2025년 APEC 정상회의 성공개최 범시민실천결의대회를 개최했다. 경주시 제공

시는 30일 경주실내체육관에서 '2025년 APEC 정상회의 성공개최 범시민실천결의대회'를 성황리에 개최했다고 1일 밝혔다.

이번 행사에는 APEC 범시도민지원협의회(공동회장 박몽룡·이상걸) 소속 회원을 비롯해 유관기관, 시민단체, 자원봉사자 등 경주시민 3000여 명이 참석해 시민과 함께하는 APEC의 진정한 의미를 되새겼다.

특히 주낙영 경주시장을 비롯해 김석기 국회 외교통일위원장, 이동협 경주시의장, 최병준 경북도의회 부의장 등 시·도의원 전원이 참석해 시민과 함께 손님맞이 실천 결의를 다지고 성공 개최를 향한 열기를 더했다.

행사장 내부에는 시민단체들이 자체 제작한 손님맞이 실천 결의 현수막도 곳곳에 걸어, APEC 성공개최를 향한 시민들의 뜨거운 참여 의지를 생생하게 보여주었다.

본행사에 앞서 참석자들은 'APEC 시민 10대 실천과제'를 함께 되새기며, 모든 시민이 APEC의 주인으로 행동할 때 성숙한 시민의식과 지속가능한 경주를 만들어 갈 수 있다는 공감대를 형성했다.

주낙영 시장이 2025년 APEC 정상회의 성공개최 범시민실천결의대회에서 인사말을 하고 있다.

이어 APEC 유치 도전부터 개최 준비까지의 여정을 담은 추진 경과 영상과 각계각층 시민들의 응원 메시지 영상이 상영되며 분위기를 높였다.

또 홀로그램과 미디어아트를 활용한 성공개최 퍼포먼스, 시민 구호 제창으로 범시민 실천 결의의 의미를 한층 끌어올렸다.

범시도민지원협의회 회장단은 "APEC 정상회의의 성공개최로 경주의 품격과 가치를 세계에 알리는 데 앞장서겠다"고 선언했다.

주낙영 경주시장은 "이번 APEC 정상회의의 주인공은 바로 시민 여러분으로 K-APEC, 역대 가장 아름답고 성공적인 초격차 APEC을 만들겠다"고 말했다.